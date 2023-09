La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo investimento in vista delle prossime sessioni di mercato per andare a rinforzare la zona mediana del campo con l'inserimento di un profilo giovane e dalle qualità tecniche elevate.

Il nome che la società nerazzurra starebbe seguendo da tempo sarebbe quello di Carlos Alcaraz, centrocampista attualmente in forza al Southampton, che milita in Championship, la seconda divisione inglese. Per convincere il club a cedere il giocatore la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe mettere sul tavolo un'offerta di circa 20 milioni di euro nella prossima estate.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Carlos Alcaraz dal Southampton

Il centrocampista ventenne è arrivato nella scorsa stagione dal Racing Club in Argentina ed era stato seguito da diversi top club internazionali come Milan e Napoli, che avrebbero sondato il terreno per il giocatore, così come pure l'Inter, che però durante l'estate aveva poi virato su altri profili più consolidati e già pronti come titolari ad alto livello.

Però la pista che porterebbe al talento argentino non sarebbe svanita del tutto e la società di Viale della Liberazione starebbe pensando a un investimento nel futuro sul giocatore, che potrebbe inserirsi bene negli schemi del tecnico Simone Inzaghi, sia come regista davanti alla difesa sia come mezzala pura di inserimento.

L'offerta dei nerazzurri per il cartellino del giocatore potrebbe arrivare a circa 20 milioni di euro, ma molto dipenderà anche dallo sviluppo durante la stagione dei profili che sono già nel parco dei centrocampisti dell'Inter, come il giovane Khristian Asslani.

La situazione dei nerazzurri

Nella prossima gara di campionato i nerazzurri dovranno affrontare il Milan in un derby tra capoliste, con i rossoneri che potrebbero dover fare a meno di Olivier Giroud, infortunatosi con la nazionale francese nella gara interna contro l'Irlanda, vinta 2-0.

Nel match valido per le qualificazioni ai prossimi europei, il centravanti rossonero infatti è dovuto uscire intorno al 25° minuto per un colpo alla caviglia, ed al suo posto è subentrato proprio l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram, che ha poi sigillato la vittoria transalpina con la rete del 2-0.

Nel frattempo sul fronte della gestione finanziaria, la dirigenza nerazzurra sembrerebbe aver concluso un nuovo accordo per uno sponsor che andrà sul retro della nuova maglia ufficiale, il cui debutto potrebbe avvenire nel prossimo derby di campionato. L'accordo potrebbe arrivare sulla base di un versamento di 5 milioni di euro annui nelle casse dei nerazzurri.