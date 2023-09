Uno dei giocatori che ha fatto meglio in questa prima parte della stagione tra le fila dell'Inter è Denzel Dumfries. L'esterno olandese ha segnato un gol in campionato andando vicino alla rete anche contro la Fiorentina, oltre a ben due assist collezionati in Nazionale nell'ultimo impegno per le qualificazioni agli Europei. Le sue prestazioni sono tornate alla ribalta attirando anche l'attenzione dei top club europei. Tra questi c'è anche il Chelsea, che aveva pensato a lui già l'anno scorso, senza mai però affondare il colpo in maniera decisa.

Nei prossimi mesi, dunque, i Blues sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo.

La Lazio intanto è alla ricerca di un rinforzo in difesa ed è pronta a pescare in Italia, più precisamente dalla Juventus, da dove sono già arrivati due calciatori come Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Il nome finito nel mirino dei biancocelesti sarebbe quello di Daniele Rugani, che in bianconero è relegato ai margini e per questo Massimiliano Allegri potrebbe avallare la sua cessione già a gennaio.

Chelsea su Dumfries

L'Inter anche nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe cedere un big per fare cassa e finanziare il mercato in entrata. Il nome indicato sarebbe quello di Denzel Dumfries, che sembra essere tornato ad alti livelli dopo il grande inizio di stagione, dove ha inciso tra le fila nerazzurre ma anche con la maglia della Nazionale olandese.

L'esterno piace da tempo al Chelsea, che già l'anno scorso aveva fatto un sondaggio non arrivando però mai a fare una proposta ufficiale. Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese visto che i Blues rischiano di perdere Reece James, che è finito nel mirino del Real Madrid. Il classe 1996 rappresenterebbe l'erede ideale e la società nerazzurra è pronta a sedersi al tavolo delle trattative.

Il club meneghino, infatti, cederà il giocatore dinanzi ad un'offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro, che porterebbe una notevole plusvalenza nelle casse dopo averlo acquistato nell'estate del 2021 dal Psv Eindhoven per poco meno di 15 milioni di euro. Ceduto Dumfries, poi, l'Inter potrebbe andare su Tajon Buchanan, valutato dal Brugge sempre sui 15 milioni di euro.

Lazio su Rugani

La Lazio potrebbe pescare ancora dalla Juventus a gennaio dopo aver già acquistato Nicolò Rovella e Luca Pellegrini questa estate. L'altro nome che piacerebbe a Maurizio Sarri è quello di Daniele Rugani, che andrebbe a rinforzare il reparto arretrato, dove si andrebbe a giocare il posto da titolare con Casale, mentre alla Juve è relegato in panchina. Proprio per questo motivo i bianconeri sarebbero pronti a lasciarlo partire per una cifra vicino ai 5 milioni di euro, un piccolo indennizzo essendo il classe 1994 in scadenza di contratto a giugno 2024.