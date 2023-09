Dal 2025 è attesa una delle competizioni più interessanti e importanti ideate dalla Fifa negli ultimi anni, ovvero il nuovo format del Mondiale per Club. Come la nuova Champions League attesa nella stagione 2024-2025, garantirà una somma importante ai partecipanti. Il montepremi complessivo del nuovo Mondiale per Club è di 2 miliardi di euro, parteciperanno 32 squadre così suddivise:

UEFA (Europa): 12 posti

CONMEBOL (Sud America): 6 posti

AFC (Asia): 4 posti

CAF (Africa): 4 posti

CONACAF (Centro e Nord America): 4 posti

OFC (Oceania): 1 posto

Paese ospitante: 1 posto

Attualmente l'unica italiana certa di partecipare è l'Inter, grazie ai punti accumulati nelle ultime stagioni e alla finale di Champions League raggiunta di recente.

Come spiegato da Marcello Chirico in un suo articolo su ilbianconero.com l'altra squadra che in questo momento dovrebbe partecipare è la Juventus, che ha 47 punti nel ranking, ovvero è a +12 sul Milan e a +18 sul Napoli. Il problema per la società bianconera è che in questa stagione non potranno arrivare altri punti per consolidare la sua posizione in quanto non parteciperà alle competizioni europee, per questo come dichiarato dal giornalista sportivo: "Alla Juventus non rimane che gufare Milan e Napoli in Champions League".

Il giornalista Chirico ha parlato del nuovo Mondiale per Club previsto nel 2025

'Il Milan ha 35 punti, il Napoli 29. Considerando che la Uefa assegna 2 punti per ogni vittoria,1 per i pareggi e altri 5 per il passaggio del girone di Champions League, per superare la Juventus nel ranking ai milanesi sarà sufficiente farne 12 e ai napoletani 18'.

Queste le dichiarazioni di Marcello Chirico in riferimento alla possibilità per la Juventus di partecipare al mondiale per club nel 2025. L'eventuale accesso agli ottavi del Milan metterebbe significherebbe l'esclusione della squadra bianconera dalla possibilità di giocare la nuova edizione del Mondiale per Club prevista nel 2025, con montepremi totale di 2 miliardi di euro.

Per questo la decisione della Uefa di escludere la Juventus dalle competizioni europee in questa stagione per le note vicende giudiziarie che l'hanno riguardata potrebbe pesare più del dovuto. Come dichiarato in una recente intervista da Ceferin la Juventus non partecipando alla prossima Champions League ha perso circa 50 milioni di euro.

Il nuovo mondiale per club previsto nel 2025

La Fifa ha 'dedicato' 12 posti alle squadre Uefa, altri 6 posti per la federazione sudamericana Conmebol. Per il continente Asia e per l'Afc sono stati riservati 4 posti, altrettanti per Caf (Africa), Conacaf (Centro e Nord America). Un posto invece è stato riservato a Ofc (Oceania) e al Paese Ospitante, ovvero gli Stati Uniti. Di conseguenza la Conacaf avrà 5 posti.

La competizione si disputerà da giugno a luglio. La formula dovrebbe essere quella solita dei Mondiali: 8 gruppi da 4 squadre e poi eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.