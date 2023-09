Maurizio Pistocchi su Twitter si è soffermato sul ruolo di Federico Chiesa nella Juventus e sulla sua capacità di trovare la via del gol.

Nello specifico, il giornalista è partito da alcune recenti dichiarazioni di Galeone, il quale ha sostenuto che Chiesa sia una punta e che debba segnare almeno 10 reti a stagione.

Maurizio Pistocchi ha parlato dell'importanza di valorizzare giocatori come Chiesa

In merito alle capacità realizzative di Federico Chiesa, Pistocchi, su Twitter, ha sottolineato come il numero 7 della Juventus abbia quasi sempre garantito almeno 10 gol a stagione giocando da esterno offensivo e non da punta.

Proseguendo nella sua analisi, il giornalista ha affermato che Allegri dovrebbe cambiare l'impostazione di gioco per valorizzare alcuni calciatori della Juventus, tra i quali c'è proprio Chiesa: "Se Allegri lavorasse su una disposizione diversa, magari il 4-2-3-1 o il 4-3-3, la Juventus sarebbe più equilibrata e sfrutterebbe al 100% il suo potenziale".

Inoltre Pistocchi ritiene che il valore dell'organico della Juventus sia notevole, e non mediocre come in molti affermano per giustificare la mancanza di gioco della squadra.

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri su Federico Chiesa

In una recente intervista a Dazn Massimiliano Allegri ha confermato come Chiesa debba segnare più di 10 gol in stagione.

Ha aggiunto che in quest'inizio di campionato il numero 7 bianconero ha già dimostrato di essere in forma e di poter dare un ottimo contributo alla Juventus da seconda punta.

Attualmente, infatti, Chiesa gioca a supporto di Vlahovic in un 3-5-2 che esalta soprattutto le qualità degli esterni come Cambiaso e Weah.

Chiesa ha cominciato la stagione 2023-2024 segnando contro l'Udinese.

Questa, per lui, è un'annata importante perché si concluderà con i campionati europei dei quali l'esterno offensivo della Juventus punta ad essere protagonista con la maglia della nazionale italiana.

Le dichiarazioni di Galeone su Chiesa

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha dichiarato: "Se fanno i movimenti giusti, Vlahovic e Chiesa possono diventare un settore avanzato importante.

Sono veloci e nelle gambe hanno tanti gol".

In merito a Chiesa, Galeone ha detto che condivide il pensiero di Massimiliano Allegri perché anche lui lo considera una punta che può svariare in attacco, partendo anche dagli esterni, e con il compito di andare al tiro e di finalizzare l'azione. L'ex allenatore ha poi concluso affermando che, a suo parere, Federico Chiesa deve puntare a segnare almeno 10 gol in campionato.

Infine, sempre in merito all'ex Fiorentina, Beppe Bergomi ha dichiarato che Chiesa è spesso costretto a giocare spalle alla porta, e questa posizione gli dà più difficoltà ad essere pericoloso in zona-gol.