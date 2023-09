Vigilia di campionato per il Crotone che si appresta a scendere in campo allo Stadio Comunale Ezio Scida contro la Turris. La formazione di Torre del Greco rappresenta l'avversario designato dal calendario per il debutto casalingo stagionale degli squali. Saranno 26 i calciatori rossoblù che prenderanno parte alla sfida, tra questi almeno questi però alcune assenze. Non convocati il portiere Paolo Branduani, il difensore Manuel Nicoletti e il centrocampista Thomas Schirò.

Crotone al debutto casalingo

Nella serata di domenica 10 settembre (ore 20:45) il Crotone affronterà la sua prima gara interna del torneo di Serri C, 2023-2024.

Quella tra gli squali e la Turris sarà una sfida tra formazione a punteggio pieno. Se il Crotone è riuscito a vincere a Catania (0-1) i Corallini hanno superato in casa (3-1) il Benevento. Entrambe le formazioni arriveranno con quasi tutti gli effettivi a disposizione e sarà la prima sfida tra Lamberto Zauli e Bruno Caneo, tecnici di Crotone e Turris. A presenziare saranno almeno 3.000 spettatori, tanti quanti gli abbinamenti sottoscritti fino a questo momento. Attivata anche la vendita dei tagliandi, presso i punti autorizzati e il rivenditore online.

Crotone senza tre calciatori

Non convocati per il Crotone tre calciatori. Si tratta del portiere Paolo Branduani, del difensore Manuel Nicoletti e del centrocampista Thomas Schirò.

Per loro, almeno fino a gennaio, l'esperienza calabrese potrebbe proseguire da fuori rosa. Non ceduti nella finestra estiva di mercato, non rientrano nei programmi del tecnico Lamberto Zauli e della società pitagorica. Assente per squalifica anche il centrocampista Andrea D'Errico. Il calciatore tornerà a disposizione a partire dalla gara della terza giornata di Serie C che vedrà il Crotone affronterà la trasferta di Francavilla Fontana.

Crotone in campo per i tre punti

L'obiettivo del tecnico Lamberto Zauli è iniziare al meglio nella prima sfida interna. Lo scorso anno la Turris riuscì a fermare gli squali strappando un punto (0-0) nel girone di ritorno. Proprio contro formazioni alla portata il Crotone sarà chiamato a mostrare maturità per cercare di tenere il passo delle prime della classe.

Gli squali, insieme ad Avellino, Benevento e Catania puntano al ritorno in cadetteria. Osservato speciale allo Scida sarà l'attaccante corallino Luca Giannone, che a Crotone ha militato per pochi mesi in Serie B lasciando bei ricordi nella stagione sportiva 2013-2014 con 14 presenze e 3 reti.

Sale il numero degli abbonati

Sono attualmente 3.000 le tessere sottoscritte dai tifosi del Crotone nella campagna abbonamenti "Chi vive d'amore" 2023-2024. La società rossoblù, nel ringraziare i suoi affezionati tifosi, ha deciso di annunciare una proroga in modo da permettere anche ai ritardatari di abbonarsi. Il dato attuale è di poco inferiore a quello del precedente campionato dove il numero di tessere sottoscritte è stato di 3.422. Con ancora diversi giorni a disposizione la speranza della società è quella di poter superare la quota dello scorso anno.