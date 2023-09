“Opinione strettamente personale, a giugno Allegri lascerà il club bianconero con un anno di anticipo anche per salvaguardare il fegato dei suoi numerosi antipatizzanti”: ad esprimersi in questi termini il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport.

Stando al suo parere, dunque, l'allenatore bianconero sarebbe agli ultimi scampoli dato che a fine anno, 12 mesi prima dunque della naturale scadenza fissata per il 2025, lascerà Torino e la Juventus.

'Questa squadra vale 80 punti'

"Per vincere lo scudetto, Allegri dovrebbe compiere un autentico miracolo, sperando al tempo stesso nel fallimento non di una ma di tutte e tre le big - ha proseguito sempre Zazzaroni sul Corriere dello Sport -.

Chi, non essendo tifoso schierato, considera questa Juve da scudetto, non aspetta altro che Allegri fallisca per rilanciare la litania del tecnico superato e finito" ha sentenziato il giornalista sportivo.

In chiusura di intervento, Zazzaroni ha voluto esprimere un proprio parere circa la cifra tecnica che caratterizzerebbe la rosa a disposizione dell'allenatore bianconero: "Quanto vale realmente questa squadra? Un’ottantina di punti, dunque un terzo o un quarto posto: non la ritengo molto più forte di Lazio, Roma e Atalanta. Certo, se fosse arrivato Lukaku o Berardi, oggi di stretta attualità, avrei fatto altri discorsi”.

A corredo della prima sconfitta in campionato, 4-2 sul campo del Sassuolo, sembrano dunque già evaporate le chance di titolo per la Juventus, che gli addetti ai lavori non accreditano per più di un posto in Champions League.

Curioso tra l'altro come nessuna delle italiane impegnate in settimana nelle coppe abbia perso, i bianconeri che quest'anno non avranno il doppio impegno settimanale sono invece incappati in una sconfitta contraddicendo in tal modo quanti parlano di un vantaggio significativo che deriverebbe dal non disputare le coppe europee.

Le partite della Juventus fino alla pausa per le nazionali

La Juventus è attesa da match impegnativi da qui alla pausa per le nazionali prevista per il weekend del 14 e 15 ottobre. Domani, martedì 26 settembre, la squadra di Allegri affronterà il Lecce, protagonista di un inizio stagione importante in campionato laddove non ha ancora perso totalizzando un punto in più dei bianconeri.

Successivamente si terrà la sfida contro l'Atalanta prevista il primo ottobre, il derby col Torino fissato per sabato 7 ottobre all'Allianz Stadium chiuderà il pull di match prima del rompete le righe.