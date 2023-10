Le polemiche post Juventus-Verona non si placano e nelle ultime ore è stato al centro delle discussioni anche Federico Gatti. Infatti, il difensore bianconero, secondo alcuni opinionisti, avrebbe dato un pugno all'avversario Milan Djuric.

Le prime immagini potevano lasciare dei dubbi in tal senso, ma i video che sono usciti successivamente dimostrano qualcosa di diverso: Djuric colpisce Gatti e a quel punto il difensore bianconero si divincola dando una manata, quindi non un pugno: a quanto si vede il difensore non mette nemmeno una particolare intensità per liberarsi dalla morsa dell’avversario.

Insomma, tra i due giocatori c’è effettivamente stata una lotta non priva di colpi bassi, ma senza pugni.

Rendiamoci conto che questo “colpo” di Gatti è stato fatto passare per due giorni come i ganci sinistri di Rocky negli ultimi round di tutti e sei i film.



Mi viene da dire che la nostra attuale posizione in classifica da fastidio, niente di nuovo pic.twitter.com/s550yi6prY — L’Agnelliano (@umbasdeez) October 30, 2023

Federico Gatti spesso nel mirino delle polemiche

Già dopo la precedente gara Milan-Juventus, il tecnico rossonero Stefano Pioli aveva parlato di alcuni falli piuttosto rudi fatti da Federico Gatti. E anche dopo la partita contro il Verona, il difensore bianconero è finito nel mirino della critica per il presunto pugno a Djuric.

Nel frattempo il difensore centrale bianconero, la scorsa settimana, ha trovato l'accordo con la Juventus per prolungare il proprio contratto fino al giugno 2028.

Danilo verso il rientro

La Juventus, nelle ultime cinque partite di Serie A, ha blindato la sua difesa inanellando altrettanti clean sheet. I bianconeri hanno alzato un muro nonostante le assenze di Danilo e di Alex Sandro.

Il capitano della Juventus ha saltato le gare contro Milan e Verona, ma Daniele Rugani non ha fatto sentire la sua mancanza. In questo periodo, inoltre, c’è stata una buona crescita di Gleison Bremer, ormai diventato il fulcro della retroguardia come centrale. Il brasiliano si coordina molto bene con i due braccetti e si trova sempre più a suo agio nel ruolo di leader della difesa.

Adesso, però, restano da capire quali sono le condizioni di Danilo. Infatti, il capitano della Juventus sembrava sulla via delle recupero, ma nelle ultime ore, le notizie in arrivo dalla Continassa non sono così confortanti. Il brasiliano lavora ancora a parte e la sensazione è che possa dare forfait anche per il match contro la Fiorentina. I tempi di recupero per rivederlo in campo si sarebbero allungati e il suo ritorno potrebbe slittare alla sfida dell’11 novembre all’Allianz Stadium contro il Cagliari. Nel frattempo toccherà ancora a Daniele Rugani sostituire il numero 6 juventino.