La vicenda inerente il caso scommesse illegali è partita da un elemento della Juventus, Nicolò Fagioli, il cui smartphone ha funzionato come un vaso di Pandora scoperchiando un mondo in cui almeno una decina di calciatori della Serie A (se non di più) era solita scommettere su piattaforme illegali.

La questione continua ovviamente a dividere il web con diversi tifosi bianconeri che si sono riversati sui social per sottolineare come alla Continassa negli ultimi mesi si siano susseguiti una serie di eventi negativi divenuti insostenibili. Tra la maggioranza di supporter della Juve che hanno contestato la condotta del giovane mediano bianconero, c'è stato anche chi su Internet ha voluto difenderlo dai troppi attacchi mediatici subiti.

Juventus, l'ennesima vicenda in casa bianconera divide i tifosi: 'Seguire questa squadra è come vedere Beautiful'

Il malcontento scatenatosi sul web generato dal caso scommesse che ha colpito Nicolò Fagioli non si placa: sui social si continuano a leggere messaggi di tifosi della Juventus profondamente delusi dalla serie di sfortunate coincidenze che stanno colpendo il club bianconero. Prima della vicenda Fagioli alla Continassa era infatti esploso il caso Pogba, trovato positivo al Dhea - un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - per non parlare della possibile causa intentata da Cristiano Ronaldo che vorrebbe dal club 19 milioni di euro di stipendi arretrati.

Insomma, una concatenazione di eventi che alcuni tifosi della Juventus hanno criticato aspramente: "Si può trovare una fine a tutto questo? Una società storica con il famoso stile Juve con una storia positiva vincente di successi e di stile. In questi anni la società è venuta a mancare dai vertici, caso Suarez, stipendi, plusvalenza, Pogba, ed ora Fagioli.

Ci vogliono decisione forti". Sul web si leggono anche tifosi bianconeri attenti osservatori per quanto concerne il tempismo di certi eventi: "Comunque non so se avete notato ma ad ogni stop del campionato per via delle nazionali, succede qualcosa in casa bianconera. Penalizzazione, Pogba, Fagioli. Il prossimo novembre, che succederà?".

Sui social, c'è ovviamente chi tra i tifosi usa l'ironia per commentare quanto accaduto in casa Juventus con Fagioli: "Ormai seguire la Juve è come seguire Beautiful. Ogni giorno un colpo di scena".

Juventus, tra i tifosi c'è chi difende Fagioli dalle accuse: 'C'è rimasto qualcuno che giochi e che non sia ludopatico?'

Tra i tifosi della Juventus, c'è anche chi difende Fagioli, criticando quello che sarebbe all'apparenza un pensiero miope: "Non dovremmo più dare giocatori alla nazionale. Che ci pensino quelli "onesti" oppure: "C'e' rimasto qualcuno che non sia ludopatico a giocare?". Infine, tra i supporter bianconeri, c'è chi invita la società Juventus ad intentare causa nei confronti di Fabrizio Corona, sta divulgando i presunti nomi dei calciatori coinvolti (al momento soltanto Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali risultano indagati) per aver riferito che la società sapeva senza denunciare: "In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC" ha scritto il club bianconero tramite un comunicato ufficiale proprio per spegnere sul nascere ogni possibile illazione.