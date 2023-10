Un giocatore molto chiacchierato negli ultimi giorni è Manuel Locatelli, il centrocampista che si è affermato come uno dei leader della squadra. Le sue prestazioni di alto livello e il gol decisivo contro il Milan lo hanno reso un giocatore molto ambito. Il suo valore di mercato attuale è stimato intorno ai 40 milioni di euro, una somma che sarebbe sostenibile dalle società inglesi, in particolar modo dal West Ham, che sarebbe interessata al giocatore. Attualmente però la volontà della società bianconera sarebbe quella di confermare Locatelli, non è un caso si parli di prolungamento di contratto.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Manuel Locatelli piacerebbe al West Ham, che sarebbe pronto ad investire 40 milioni di euro per il suo cartellino. La società inglese potrebbe perdere il suo centrocampista Soucek a fine stagione a causa della scadenza del suo contratto, e Locatelli potrebbe essere visto come il suo ideale successore a Londra.

Al momento sembra improbabile una sua partenza dalla Juventus, perché la società bianconera sta considerando la possibilità di prolungare il suo contratto fino a giugno 2028. Questo suggerisce un forte impegno nel confermare il giocatore e farlo diventare una parte a lungo termine del progetto della società bianconera.

In questo inizio di stagione Locatelli ha disputato fino ad adesso 9 match segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. Non è l'unico giocatore che potrebbe prolungare il suo contratto con la società bianconera. Si parla anche di Bremer, Rugani e Gatti come giocatori che sarebbero vicini a prolungare il loro contratto con la società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare il centrocampo in previsione del mercato di gennaio. Considerando le squalifiche di Fagioli e Pogba e il probabile ritorno in Next Gen di Joseph Nonge, la società bianconera potrebbe acquistare due centrocampisti. Si valuta soprattutto il mercato francese, in particolar modo sono due i giovani seguiti dalla Juve e che rappresenterebbero investimenti importanti non solo per il presente ma anche per il futuro. Ci si riferisce a Khephren Thuram del Nizza e a Habib Diarra dello Strasburgo, quest'ultimo già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.