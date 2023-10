In caso di offerta da 150 milioni di euro il Napoli potrebbe decidere di privarsi di Victor Osimhen: in tal caso uno dei nomi per l'attacco che potrebbe tornare di moda è quello di Arkadiusz Milik. A lanciare questa indiscrezione è stato l'agente sportivo Michele Fratini a Calcio totale, dove ha rivelato che secondo lui potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra Napoli e Juventus per il giovane Alessandro Zanoli e appunto Milik.

L'agente sportivo Fratini ha parlato di un possibile scambio di mercato fra Milik e Zanoli

L'agente sportivo e talent scout Michele Fratini durante una recente apparizione alla trasmissione Calcio Totale ha affermato: "A Torino c’è Giuntoli, che è stato al Napoli e ha vinto uno scudetto.

Ha creato Zanoli, che attualmente non ha spazio, visto anche che c’è tanta concorrenza nell'attacco del Napoli. Inoltre, Milik continua a essere di interesse e potrebbe tornare al Napoli, soprattutto se il club dovesse ottenere una cifra considerevole, come 150 milioni di euro, per la cessione di Osimhen".

Al momento comunque sui media non arrivano conferme su una possibile cessione di Arkadiusz Milik dalla Juventus già nel mercato di gennaio. Circolano invece indiscrezioni di mercato in merito a un interesse del Real Madrid per Dusan Vlahovic: si parla di una possibile offerta da 85 milioni di euro da parte della società spagnola per il cartellino del serbo.

Alessandro Zanoli è cresciuto nel settore giovanile del Carpi, era poi stato proprio Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo della società emiliana e del Napoli, a portarlo in Campania.

Non è riuscito però a diventare un titolare né con Spalletti né con Garcia. La scorsa stagione a gennaio era stato prestato alla Sampdoria per ritornare a giugno, mentre in questo inizio di stagione finora ha giocato solo pochi minuti nell'ultimo match di campionato contro il Verona vinto dal Napoli.

Attenzione anche al centrocampo

La Juventus valuta intanto rinforzi soprattutto a centrocampo nel mercato di gennaio, in particolare alla luce delle lunghe assenze di Paul Pogba e di Nicolò Fagioli.

Sarebbero due i nomi seguiti in particolar modo dalla società bianconera in queste settimane: Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo. Sul primo ci sarebbe l'interesse anche di diverse società inglesi, pronte ad investire somme importanti per il centrocampista.