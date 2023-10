Nelle scorse ore la Juventus ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale nel quale si dice pronta ad appoggiare Nicolò Fagioli nel percorso di recupero che dovrà affrontare dopo quanto accaduto nel recente caso scommesse. Di conseguenza, tantissimi supporter bianconeri si sono riversati sui social per testimoniare il loro affetto nei confronti del centrocampista classe 2001.

Juventus, comunicato ufficiale su Fagioli: 'La società bianconera appoggerà Nicolò nell'affrontare il suo percorso'

La società Juventus in un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ha reso nota la propria volontà di appoggiare in tutto e per tutto il suo talento Nicolò Fagioli, centrocampista finito al centro del recente caso inerente le scommesse.

"La Società prende atto del comunicato ufficiale della FIGC n°177/AA e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell’affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto nell’accordo, collaborando con la Federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti".

Nel comunicato del club si legge poi come la società bianconera sia convinta delle capacità di reazione di Fagioli che, appoggiato da tutti i componenti squadra, dall'affetto della sua famiglia e dall'assistenza di professionisti del settore, potrà affrontare il percorso terapeutico per poi tornare a giocare ai massimi livelli

Juve, i tifosi bianconeri si scherano con la società insieme a Fagioli: 'Siamo una famiglia e ti aspetteremo'

Se negli giorni sui social si era registrata una risposta piuttosto dura dei tifosi della Juventus nei confronti di Fagioli e della durata sua squalifica, tutt'altro sembra il trend del web a seguito del succitato comunicato stampa emesso dalla società bianconera.

Si leggono infatti diversi messaggi solidali per Fagioli come questo: "Tutta la famiglia Juventus (società, staff tecnico, compagni, tifosi) sapranno supportarti in questo momento delicato della tua vita, non solo dal punto di vista professionale, e saranno sempre al tuo fianco Forza Nicolo' o come questo: "Nicolò, stai tranquillo.

Sei Juventino, sei alla Juventus. I tifosi (come me) hanno compreso. Sei stato coraggioso ad assumerti le tue responsabilità. Ti staremo accanto aspettando il giorno del tuo ritorno in campo. Forza e coraggio". Un blocco unico, quello dei tifosi juventini pronti a riabbracciare il loro talentuoso centrocampista una volta scontata la squalifica: "Una famiglia normale non abbandona un figlio che ha sbagliato, fiera di voi Juventus. Fate sapere a Nico che siamo tantissimi a sostenerlo. Forza Nico".