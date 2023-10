Dalla Spagna arriva un'indiscrezione di mercato clamorosa, in quanto la società bianconera starebbe valutando un ritorno anticipato di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano sta disputando una prima parte di stagione importante alla Fiorentina, dando un contributo evidente alla buona classifica della squadra toscana. Inoltre sta dando garanzie dal punto di vista fisico considerando le problematiche nelle ultime stagioni, soprattutto la scorsa quando si è trasferito in prestito al Liverpool. Il ritorno del brasiliano a Torino rimane però difficile considerando l'importanza del centrocampista per la squadra toscana.

Il giocatore Arthur Melo potrebbe far ritorno alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando il ritorno anticipato di Arthur Melo a gennaio. Il centrocampista brasiliano sta dando garanzie importanti dal punto di vista fisico e nelle prestazioni con la Fiorentina, a tal punto che la società bianconera potrebbe valutare di inserirlo nella rosa bianconera nella seconda parte di stagione. L'obiettivo è evitare grandi investimenti nel Calciomercato invernale, magari acquistando un solo centrocampista. Attualmente l'esigenza è quella di rinforzare il settore con due giocatori considerando le squalifiche di Fagioli e Pogba e la promozione di Nonge in prima squadra, che da gennaio potrebbe far ritorno nella Juventus Next Gen.

Non è da scartare neanche la partenza in prestito di Hans Nicolussi Caviglia, che ha bisogno di raccogliere minutaggio in quanto in questa stagione non ha ancora disputato un match con la Juventus. L'eventuale ritorno di Arthur Melo si aggiungerebbe all'acquisto di un centrocampista quale potrebbe essere Lazar Samardzic, si parla di un'intesa economica già raggiunta con il giocatore da parte della Juve.

L'indiscrezione di mercato dei giornali sportivi spagnoli non trovano conferma fra quelli italiani, anche perché la Fiorentina vanta un diritto di riscatto sul cartellino di Arthur Melo. Ci sarebbe eventualmente da ridiscutere l'intesa fra le parti, che al momento sembra difficile.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri centrocampisti nel mercato di gennaio.

A tal riguardo si lavora soprattutto sul campionato francese dove giocano due dei migliori giovani non solo di Francia ma del calcio europeo. Parliamo di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.