La Juventus sta già pianificando la stagione 2024-2025, e uno dei settori in cui si sta lavorando per migliorare è la difesa. Uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è quello di Alan Matturro, giovane talento del Genoa. Nato nel 2004, Matturro ha attirato l'attenzione grazie al suo talento e alla sua versatilità tattica. Ha dimostrato di essere in grado di ricoprire sia il ruolo di centrale difensivo che quello di terzino sinistro. Questa flessibilità tattica lo rende un'opzione interessante per la Juventus, soprattutto in un modulo di gioco come il 3-5-2, in cui un giocatore come Matturro potrebbe integrarsi perfettamente.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Matturro a giugno

Una delle caratteristiche di Matturro è la sua abilità nel gioco aereo, grazie alla sua statura e alla capacità di anticipare gli avversari. Questa qualità potrebbe essere un valore aggiunto per la Juventus, che cerca sempre giocatori in grado di difendere bene sui cross e sulle palle inattive. Inoltre, Matturro è anche abile nell'andare ad impostare il gioco dalla difesa, contribuendo così alla costruzione delle azioni offensive.

Un ulteriore punto a favore di Matturro è la sua esperienza internazionale. Ha vinto il titolo di campione del mondo con l'Uruguay Under-19, dimostrando di poter far fronte alle pressioni delle competizioni di alto livello fin da giovane.

La storia professionale di Matturro

Uno dei momenti più significativi nella giovane carriera di Matturro è stata la sua vittoria al Mondiale Under 20 con l'Uruguay, dove ha sconfitto l'Italia nella finalissima. Questo successo è stato seguito da un riconoscimento personale, poiché Matturro è stato premiato come il secondo miglior giocatore del torneo, superato solo da Cesare Casadei, un talento italiano che ora gioca in prestito al Leicester.

Cresciuto nel Defensor può giocare come centrale difensivo di sinistra di una difesa a tre ma anche a tutta fascia come sta dimostrando in questo inizio di stagione nel Genoa.

Il mercato della Juventus

La Juventus per il mercato di gennaio valuta rinforzi importanti per il centrocampo. A tal riguardo sono due i nomi che piacciono alla società bianconera e che potrebbero garantire qualità al settore.

Ci si riferisce a Habib Diarra dello Strasburgo, valutato 20 milioni di euro, e a Khephren Thuram in scadenza di contratto con il Nizza a giugno 2025 e che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.