Dusan Vlahovic è stato uno dei calciatori più chiacchierati nel recente Calciomercato estivo, con una partenza di campionato scoppiettante ma anche tanti problemi fisici. Per questo lo staff di Cristiano Giuntoli starebbe pensando nuovamente a una cessione con le solite Chelsea, Arsenal e Real Madrid in prima fila. La Juventus vuole tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus

Il centravanti serbo, più volte accostato al Chelsea, è alla fine rimasto a Torino: un inizio di Serie A convincente, con quattro reti nelle prime cinque partite e una doppietta alla Lazio, poi di nuovo problemi fisici.

Se l'anno scorso era la pubalgia a tormentare l'ex Fiorentina quest'anno è la lombalgia a pregiudicarne l'impiego in campo, un fastidioso mal di schiena che gli ha fatto saltare le ultime partite in bianconero.

Nelle ultime settimane il nuovo Ds bianconero starebbe lavorando un prolungamento del contratto del serbo che guadagna 7.5 milioni di euro netti l'anno: l'idea dell'ex Napoli sarebbe allora quella di prolungare l'intesa di uno o due anni spalmando il pesante ingaggio, una proposta sulla quale non è ancora chiaro il parere dell'entourage del serbo.

I continui problemi fisici dell'ex Fiorentina starebbero però facendo storcere il naso ai dirigenti juventini, che starebbero nuovamente pensando ad un addio: se Real Madrid, Chelsea e Arsenal vorranno provare a portare il calciatore via da Torino ci vorranno almeno 80-90 milioni, Giuntoli in estate è stato chiaro e non farà sconti neanche nella prossima sessione.

Il mercato bianconero tra nuovi obietti e rinnovi

Parlando delle altre situazioni contrattuali in essere, la Juventus starebbe lavorando al prolungamento degli accordi anche con altri giocatori come Federico Gatti, Daniele Rugani, Federico Chiesa, Gleison Bremer e Manuel Locatelli.

La strategia è chiara: costruire una base solida per il futuro e puntellare la rosa soprattutto con nuovi centrocampisti, complici le defezioni di Paul Pogba (che a breve verrà squalificato per doping) e Nicolò Fagioli (fermato per 7 mesi dalla Procura delle FIGC per il caso scommesse illegali).

Per le mediana sono sempre Khephren Thuram del Nizza, Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo, e Lazar Samardzic dell'Udinese i nomi in cima alla lista del taccuino di Giuntoli: costano tra 20-25 e 40 milioni di euro, per portarne anche solo uno all'ombra della Mole servirà dunque uno sforzo importante da parte della dirigenza juventina.