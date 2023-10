La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe ragionando su un possibile nuovo profilo per la difesa della porta del futuro ed il nome nuovo di queste ultime ore sarebbe quello di Marcin Bulka, portiere del Lilla che sta ben figurando in questo inizio di stagione; l'estremo difensore polacco potrebbe finire in ottica nerazzurra per la prossima estate, considerando che Yann Sommer potrebbe rimanere all'Inter solo per un paio di stagioni.

L'idea dell'Inter per la porta: Marcin Bulka dal Lilla

L'estremo difensore del Lilla, classe 1999, è stato uno dei protagonisti dell'ottimo inizio di stagione della squadra francese, che naviga nelle prime posizioni della classifica della Ligue1, il campionato francese.

Marcin Bulka, portiere polacco di 1,99 centimetri di altezza, potrebbe essere il futuro portiere dell'Inter, che starebbe monitorando le prestazioni dell'estremo difensore in ottica prossima estate.

Nel prossimo mercato estivo infatti i nerazzurri potrebbero muoversi alla ricerca di un sostituto di Yann Sommer, che potrebbe rimanere all'Inter un paio di stagioni, ma non di più se ci si basa sull'anagrafica del giocatore, ormai trentaquattrenne.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dunque potrebbero provare l'affondo per il portiere del Lille nelle prossime sessioni di mercato, cercando di anticipare l'eventuale concorrenza internazionale che potrebbe svilupparsi sul portiere, per evitare di farsi sfuggire un'occasione, come avvenne nella scorsa estate per la cessione di Vicario al Tottenham; il portiere italiano era infatti da tempo considerato vicino ai nerazzurri ed uno dei probabili obiettivi di mercato, ma l'arrivo improvviso del club inglese con una maxi-offerta ha cambiato i piani nerazzurri, che si sono visti soffiare l'estremo difensore.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe evitare il ripetersi di tali situazioni e dunque vorrebbe provare un'offerta per il portiere già nella prossima estate.

Le alternative come portiere del futuro

Non ci sarebbe solo il nome di Marcin Bulka nel taccuino della dirigenza nerazzurra a livello di portieri; uno tra i nomi più in voga per il prossimo mercato sembrerebbe essere quello di Bento, portiere brasiliano dell'Atlhetico Paranaense.

Il portiere sarebbe il preferito dalla direzione sportiva dei nerazzurri, che però potrebbero scontrarsi con le pretese economiche elevate del club brasiliano, che vorrebbe monetizzare al meglio sul suo giocatore, sul quale ci sarebbero anche altri top club europei, soprattutto in Premier League.

Il contratto del portiere brasiliano andrà in scadenza solo nel 2026 e per lasciarlo partire il club brasiliano vorrebbe il pagamento integrale della clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro.