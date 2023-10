Domenica 22 ottobre alle ore 20:45 si giocherà Milan-Juventus, incontro valido per la 9ª giornata della Serie A 2023/24. Il Diavolo dovrà fare i conti con le squalifiche di Maignan e Theo Hernandez, con Pioli che pare indirizzato a sostituirli con Sportiello tra i pali e Florenzi come terzino sinistro. La Vecchia Signora, complici gli infortuni in difesa, scenderà presumibilmente in campo dal primo minuto impiegando Gatti, Bremer e Danilo.

Statistiche: la Juventus non va a segno contro il Milan nel massimo campionato italiano da quattro turni, difatti l'ultima gara in cui i bianconeri hanno segnato risale all'1-1 casalingo del 19 settembre 2021.

Milan, Tomori e Thiaw al centro della difesa

Mister Pioli e il suo Milan affronteranno la Juventus da primi in classifica con 21 punti ottenuti sinora, contro i 17 dei bianconeri.

Per mantenere salda la vetta, il tecnico ex Lazio potrebbe affacciarsi a questo big match schierando il 4-3-3, con Sportiello a difesa dei pali. A comporre la retroguardia rossonera, intanto, saranno presumibilmente Florenzi e Calabria che vestiranno i ruoli rispettivamente di terzino sinistro e destro, mentre al centro troveremo Thiaw e Tomori. Linea di centrocampo che avrà come possibili titolari Adli, Reijnders e Musah, nel frattempo il tridente offensivo della compagine lombarda avrà buone chance di essere composto da Giroud al centro, con Leao alla sua sinistra e Pulisic a destra.

Pioli dovrà fare a meno degli infortunati Caldara e Bennacer, così come degli squalificati Theo Hernandez e Maignan, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche degli acciaccati Loftus-Cheek, Kalulu e Krunic.

Juventus, Vlahovic in forse

Max Allegri e la sua Juventus si approcceranno al match col Milan dovendo fare a meno di Pogba (sospeso per doping), Fagioli che è stato squalificato per scommesse illegali e degli infortunati Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, mentre le condizioni di Chiesa e Vlahovic saranno da valutare sebbene parrebbe che l'attaccante serbo possa avere qualche chance di accomodarsi almeno in panchina.

Per centrare il quarto risultato utile consecutivo in campionato, l'allenatore bianconero schiererà probabilmente il 3-5-1-1, con Szczesny in porta. Triade arretrata che sarà composta, con buona probabilità, da Rugani, Gatti e Bremer. Cerniera di centrocampo che, intanto, avrà come papabili titolari McKennie, Locatelli e Rabiot al centro del reparto, con Weah che agirà come ala destra e Kostic andrà a piazzarsi sul versante opposto.

Miretti sarà probabilmente il trequartista, il quale avrà il compito di assistere l'unica punta Moise Kean.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus:

Milan (4-3-3): Sportiello, Florenzi, Tomori, Thiaw, Calabria, Reijnders, Adli, Musah, Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Kostic, McKennie, Locatelli, Rabiot, Weah, Miretti, Kean. Allenatore: Allegri.