La Juventus ha iniziato la stagione in maniera positiva, una situazione che sembra aver consolidato la posizione di Massimiliano Allegri in panchina dopo le critiche delle ultime due stagioni. Nonostante questo non mancano da parte di alcuni giornalisti i pareri discordanti sul futuro di Allegri: ad esempio Paolo Bargiggia, intervistato da TvPlay di Calciomercato.it, ha sottolineato come il tecnico livornese possa essere sostituito da Antonio Conte. Intanto sempre riguardo al tecnico pugliese si è espresso intanto recentemente anche il giornalista Ivan Zazzaroni.

Il giornalista sportivo Bargiggia ha parlato della possibile sostituzione di Allegri con Conte

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha dichiarato riguardo ad Antonio Conte a TvPlay: "Sta aspettando la Juve, anche con un anno di anticipo rispetto alla conclusione del contratto di Allegri. Massimiliano, invece, potrebbe andare in Arabia Saudita".

Poi ha aggiunto "Su Conte in bianconero non ci sono, comunque, delle certezze, ma ci sono dei segnali”.

Le parole di Bargiggia sulle panchine di Roma e Napoli

Paolo Bargiggia si è soffermato anche sul futuro delle panchine di altre società di Serie A: "Per la Roma penso a un tecnico tra Thiago Motta e Vincenzo Italiano“.

Ma secondo il giornalista l’attuale allenatore della Fiorentina sembra poter essere il nome giusto anche per il Napoli: “Italiano è possibile, perché è un po’ un pallino di De Laurentiis.

Sia lui che Thiago Motta, in modo diverso, hanno, però, rifiutato l’offerta del Napoli la scorsa estate”.

Il giornalista sportivo Zazzaroni sul possibile ritorno di Conte alla Juventus

Intanto recentemente anche il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro professionale di Antonio Conte durante una recente intervista alla trasmissione "Maracanà" su TMW Radio.

In particolare ha affermato" Conte? Lo conosco da anni, ma lui viene in una Roma senza Dybala e Lukaku? Lui vorrebbe andare alla Juventus, il suo sogno è quello ed è il candidato principale nel sostituire Allegri, che credo sia a fine corsa per volontà sua e non del club. I soldi i Friedkin ne hanno, ma col il settlement agreement non possono spendere ancora per due anni.

E non capisco come possa arrivare così uno come Conte".

Poi ha proseguito tirando in ballo anche la società bianconera: "La Juve è la Juve per Conte, a prescindere da che tipo di mercato può fare. Hanno preso Giuntoli e vogliono rafforzarsi. Per me solo Conte può andare lì".