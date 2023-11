Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato della Juventus e di Dusan Vlahovic, sottolineando come il centravanti serbo rischierebbe la cessione già dal prossimo gennaio qualora non ritrovasse con continuità la via del gol.

Juventus, Chirico su Vlahovic: 'O il centravanti serbo ritrova la via del gol con continuità o il club lo metterà sul mercato già da gennaio'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha dedicato un editoriale pubblicato sul sito Ilbianconero.com alla Juventus ed al momento complicato che sta vivendo Dusan Vlahovic: "Sono quasi 50 giorni che non trova la rete e siccome deve tornare a segnare con continuità, se non lo farà la Juventus lo metterà sul mercato già a gennaio per una logica.

Dal luglio del 2024 scatterà quasi un raddoppio di stipendio per Vlahovic, divenendo il giocatore più pagato della rosa. Se non segnerà con continuità, la Juventus cercherà di venderlo prima di far scattare quella clausola o a gennaio o sicuro a giugno".

Continuando a parlare di Vlahovic, il giornalista ha detto: "Quando la Juventus decise di acquistarlo un paio di anni fa nella sessione di gennaio era perché pensava di risolvere il problema del gol. Vlahovic doveva essere il sostituto di Cristiano Ronaldo, queste erano le aspettative della Juventus che da lui si aspetta molto di più. Il serbo non segna dall'ultima partita con la Lazio nella quale aveva fatto una doppietta. Ormai vive di exploit e non ha più quella continuità che aveva a Firenze, dove era capocannoniere".

Chirico, parlando poi del modulo tattico impiegato dalla Juventus e dei conseguenti problemi che causerebbe a Vlahovic ha detto: "C'è questa leggenda alla Juventus che a Vlahovic non arrivino palloni ma nell'ultima partita giocata contro l'Hellas i bianconeri hanno creato numerosissime occasioni da gol, solo lui non ci riesce.

Io lo vedo in campo, sbaglia le cose elementari e spesso è fuori posizione. Probabilmente non è quello il gioco che più gli è congeniale ma neanche lui riesce a lavorare un pallone per sapersi creare occasioni".

Chirico e il confronto con Lukaku: 'Il belga alla Roma segna ad ogni occasione'

Chirico, continuando a parlare di Vlahovic, ha poi paragonato il centravanti serbo a Romelu Lukaku, attaccante belga accostato alla Juventus nella scorsa estate: "Quando Vlahovic venne acquistato, la Juventus credette di aver preso un calciatore che gli avrebbe segnato tanti gol e che se venduto avrebbe fruttato più di quei 70 milioni più 10 milioni di bonus investiti per lui.

Nella scorsa estate quando hanno provato a scambiarlo con Lukaku non è stato possibile perché al Chelsea hanno ritenuto di non pagare la differenza di 40 milioni di euro richiesti. Vlahovic ha inoltre tanti problemi mentre a Lukaku quando arrivano i palloni segna sempre".