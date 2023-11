Nelle ultime ore il Crotone ha dovuto incassare la scelta del Giudice Sportivo che ha sanzionato il club con un'ammenda a seguito del lancio di bottigliette d'acqua nel finale di gara contro il Monterosi Tuscia.

La squadra ha dato il via alla settimana di allenamenti che porterà alla disputa della gara di Caserta, turno della 14esima giornata in programma sabato 18 novembre alle ore 16:15. Per questo match ad essere designato è il Sig. Emanuele Frascaro della sezione di Firenze. Una gara importante per l'alta classifica tra due squadre che arrivano da una serie di cinque risultati positivi.

Lancio di bottigliette dalla Curva Sud

La gara contro il Monterosi Tuscia, vinta per 2-1 grazie ad una rete siglata al 93' dal centrocampista Bruzzaniti ha regalato al Crotone tre punti d'oro. L'acceso finale di gara è stato condito dal lancio di due bottigliette d'acqua dal settore Curva Sud all'interno del terreno di gioco. Questo ha portato il Giudice Sportivo a sanzionare il club calabrese con una multa di 500 euro. Non si tratta della prima volta in questa stagione, gli squali hanno ricevuto più volte sanzioni a seguito di questo genere di gesti.

A Caserta un arbitro di Firenze

Allo Stadio "Pinto" di Caserta per la sfida contro il Crotone a dirigere sarà un arbitro di Firenze. Ad essere designato è il sig.

Emanuele Frascaro. Il fischietto non vanta precedenti in carriera in gare giocate dal Crotone. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini di Prato e Alessandro Parisi di Bari. A svolgere il compito di Quarto Uomo sarà invece il Sig. Daio Acquafredda di Molfetta.

Crotone in serie positiva

Gli squali negli ultimi cinque match hanno incassato 3 vittorie e 2 pareggi, risalendo gradualmente la classifica.

Allo stesso modo la Casertana arriverà al confronto forte di ben 5 vittorie consecutive, andamento che rende la squadra campana la più in forma del "Girone C" di terza serie. Una gara quindi sulla carta difficile, aperta ad ogni genere di risultato, ma con i padroni di casa che potranno contare sul fattore casalingo e sul sostegno del loro pubblico.

Zauli in cerca di conferme

Il Crotone di Lamberto Zauli dovrà fare a meno a Caserta di almeno due calciatori: si tratta degli infortunati di lungo corso, i centrocampisti Andrea D'Errico e Mattia Vitale. Il tecnico degli squali nelle ultime giornate ha provato ad attingere a tutti gli effettivi della rosa. A giocarsi una maglia da titolare a Caserta saranno quindi tre calciatori in particolare, tutti collocati a centrocampo. Si tratta di Giovanni Bruzzaniti, autore del gol vittoria contro il Monterosi Tuscia, il compagno Jurica Jurcec capace di servire l'assist vincente proprio a Giovanni Bruzzaniti nell'ultimo turno e sopratutto il brasiliano Vinicius, elemento che sembra poter concedere qualità e quantità in mezzo al campo.