Il Crotone esce imbattuto dal campo della Casertana e porta a casa un pareggio per 1-1 contro una delle squadre più in forma del girone C. La gara è stata decisa dalle reti di Adriano Montalto e Guido Gomez. A fine match il tecnico del Crotone Lamberto Zauli ha analizzato in sala stampa l'esito dell'incontro della 14^ giornata di Serie C esprimendo un po' di rammarico per le occasioni avute e non sfruttate.

Il commento di Lamberto Zauli

Dopo tre vittorie e due pareggi il Crotone ha ottenuto un altro segno X, quello maturato allo Stadio "Pinto" contro la Casertana di Vincenzo Cangelosi.

Una gara aperta, combattuta dal primo all'ultimo minuto, con un primo tempo a favore dei padroni di casa e una ripresa favorevole al Crotone.

"Andiamo via con rammarico - ha commentato in sala stampa mister Lamberto Zauli - loro sono partiti meglio trovando il gol con Montalto. Nella ripresa la squadra ha giocato con piglio diverso prendendo in mano il pallino del gioco. Dopo il rigore segnato e l'espulsione ci sono tante occasioni per poterla vincere. Abbiamo giocato contro una squadra che veniva da cinque vittorie consecutive, un'ottima squadra con qualche assenza come l'avevamo anche noi. Le nostre occasioni le abbiamo avute, non le abbiamo sfruttate. Portiamo via un ottimo punto da Caserta".

La sfida è stata complicata per entrambe le squadre, infatti la Casertana e il Crotone hanno giocato a viso aperto. "Avevamo preparato la gara con una difesa a tre uomini - ha rilanciato Zauli -, dopo l'infortunio di Bove siamo tornato a giocare con una difesa a quattro elementi. Siamo riusciti a far abbassare la Casertana riuscendo così a salire e avvicinarsi alla loro porta con maggiore frequenza, mostrando aggressività e palleggio.

Gli episodi nella gare fanno la differenza, abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol veramente importanti. La traversa di Giron? La palla ha superato la linea quindi era gol. Sul rigore concesso non tocca a me giudicare, se l'arbitro ha ravvisato il fallo penso che abbia avuto le sue ragioni".

Ora per i calabresi arriva il Potenza

Nel turno della 15^ giornata di Serie C il Crotone ospiterà allo stadio comunale "Ezio Scida" il Potenza guidato dell'ex tecnico degli squali Franco Lerda. La gara è in programma domenica 26 novembre alle ore 16:15.

Il Potenza arriva in Calabria reduce dal pareggio in rimonta (2-2) ottenuto in casa contro l'Audace Cerignola. La squadra lucana, dopo l'esonero del tecnico Alberto Colombo, adesso con la gestione di Franco Lerda sta provando a trovare il giusto equilibrio.