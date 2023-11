La permanenza in Champions League dipende molto dalla partita di stasera dove il Milan ospita il Borussia Dortmund. Si gioca marted' 29 novembre alle ore 21 nella casa del Milan allo Stadio San Siro dove è prevista una coreografia che comprende tutti i lati delle tribune. Tedeschi in testa al girone con due punti di vantaggio rispetto al Milan. I rossoneri devono puntare alla vittoria per poter sperare in un passaggio ai quarti. Il Milan è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina dove l'emergenza ha toccato soprattutto l'attacco dove ha pure esordito il giocatore più giovane della storia della Serie A: Francesco Camarda.

Olivier Giroud però si è riposato ed è pronto per la sfida contro i gialloneri. Oltre ai soliti infortunati un'altra assenza pesante desta pensieri per Stefano Pioli e sarà quella del jolly muscolare Yunus Musah. Si preannuncia Yacine Adli in regia con Tijiani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek a centrocampo in caso di centrocampo a tre o con l'ex Chelsea sulla trequarti in caso di centrocampo a due. Dubbi sulla presenza di Rafael Leao che verrà svelata solamente all'ultimo. In caso di assenza verranno confermati gli esterni che non tanto bene hanno fatto contro la Fiorentina. Chrisian Pulisic e Samuel Chukuwueze che non hanno impressionato, ma che potrebbero essere dei protagonisti assoluti. Mike Maignan confermato in porta, protagonista nella vittoria contro la Fiorentina, ma con qualche acciacco muscolare, avrà di fronte a lui con la difesa titolare.

Il Milan cerca un'altra impresa come quella ottenuta contro il Paris Saint Germain nell'ultima giornata di Champions League. All'andata, nonostante le numerose occasioni, soprattutto per i rossoneri, non si andò oltre il pareggio a reti bianche che lasciò l'amaro in bocca ai ragazzi di Stefano Pioli.

L'arbitro dell'incontro sarà il romeno Istvan Kovacs, che vedrà in campo a "controllare le linee" e come quarto uomoi connazionali Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene e Marcel Birsan.

Al Var, invece, ci sarà l'olandese van Boekel, assieme al romeno Catalin Popa ultimo elemento a comporre la squadra arbitrale.

In un San siro sold out, la squadra di mister Terzic vuole conquistate i tre punti e blindare il primo posto.

Dopo la sconfitta nellap rima giornata, la squsdra di Dortmund ha ottenuto due vittorie, entrambe contro il Newcastle e un pareggio proprio contro i rossoneri, in campionato la distanza dalla testa è di ben 10 punti per questo la partita a San Siro può essere un segnale importante anche per il seguito della stagione dato che il gap con la testa al momento sembra essere del tutto incolmabile.

I gialloneri convocati per la sfida contro il Milan:

Portieri: Kobel, Meyer, Lotka.

Difensori: Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini, Ryerson, Wolf.

Centrocampisti: Can, Özcan, Sabitzer, Brandt, Reyna.

Attaccanti: Reus, Adeyemi, Bynoe-Gittens, Malen, Haller, Moukoko.

Milan - Borussia Dortmund le quote e il pronostico

Le quote preannunciano la vittoria del Milan a 2,15 con il pareggio a 3,40. Stessa quota per gli ospiti del Borussia Dortmund. La quota GOL si presenta bassa a 1,60 mentre il NOGOL a 2,20 fa pensare che entrambe le squadre vadano a segno secondo i bookmakers. L'Over 2,5 a 1,77 con l'over 3,5 a 2,85 sono giocate molto apprezzate con quote decisamente abbordabili. Il risultato esatto con la quota più bassa è il pareggio per 1-1 a 6,75 seguito dalla vittoria per il Milan 1-0 a 8,75 e dal 2-1 a 9,25.

Olivier Giroud è l'indiziato numero uno a segnare il primo gol del match a quota 5,25 seguito da Rafael Leao a 7 e da Okafor, Pulisic, Haller e Fullkrug a 8,25.

https://www.snai.it/sport/CALCIO/CHAMPIONS%20LEAGUE/MILAN%20-%20DORTMUND