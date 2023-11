Nelle scorse ore il presidente della regione toscana Eugenio Giani ha sottolineato come la partita tra Fiorentina e Juventus che si giocherà questa sera all'Artemio Franchi dovrebbe essere rinviata per cause legate all'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'intera regione.

Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella a Radio Bruno ha sottolineato come la scelta di giocare la partita di questa sera sia completamente da addossare alla Lega Calcio Italiana. Infine, il presidente di Italia Viva Matteo Renzi sui social si è accodato all'idea generale di dover rinviare il match tra Fiorentina e Juventus.

Eugenio Giani: 'È opportuno rinviare la partita tra Fiorentina e Juventus"

"Fiorentina-Juventus? E’ opportuno rinviarla per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale" queste le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo la tragedia metereologica dovuta al maltempo che si sta abbattendo sul capoluogo fiorentino negli ultimi giorni. Giani, ha poi continuando dicendo: "Ognuno deve muoversi con propria volontà per fare quello che ritiene opportuno, quindi io rispetto tutti perché voglio il rispetto di tutti per quello che facciamo e proprio per quello che facciamo ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio.

Li andrò a trovare nei miei giri per cogliere quelli che sono i punti dove meglio si lavora".

Dario Nardella, sindaco di Firenze: 'La decisione di giocare Fiorentina-Juventus è unicamente della Lega Calcio'

Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Radio Bruno dell'eventualità di rinviare Fiorentina-Juventus per l'emergenza maltempo abbattutasi sul capoluogo toscano, dicendo: "Voglio esser chiaro.

La decisione sull'opportunità di giocare o meno è solo e soltanto della Lega Calcio. Né io né nessuna istituzione possiamo firmare un atto per fermare la gara. Le polemiche politiche sulla partita non c'entrano nulla. Noi sindaci siamo per le strade ad aiutare le famiglie e i soccorsi. La polemica politica è del tutto fuori luogo".

Nardella, come Giani, ha poi evidenziando la sua solidarietà con la curva Fiesole che questa sera ha fatto sapere di voler scioperare per protesta.

Renzi: 'Dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi?'

Anche Matteo Renzi ha voluto dire la propria opinione sui social, in merito alla scelta della Lega di non rinviare la partita tra Fiorentina e Juventus: "Dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi? E infatti i tifosi lo hanno capito bene proponendo di rinviare la partita. Giocare il match in queste ore non ha proprio senso". Infine, anche Renzi si è detto vicino alla scelta di scioperare della curva Fiesole, evidenziando come le istituzioni stiano sbagliando nella vicenda.