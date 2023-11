Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, forte del secondo posto in campionato ottenuto con idee e sostanza, avrebbe recentemente informato i dirigenti della società bianconera che i profili attualmente considerati per il centrocampo durante la finestra di gennaio, in particolare il giocatore del Tottenham Hojbjerg e quello del Manchester City Kalvin Phillips, non sembrerebbero garantire un salto di qualità tale da alterare le gerarchie della squadra.

Massimiliano Allegri sarebbe pronto a valorizzare i centrocampisti che ha a disposizione in rosa

Secondo il Corriere dello Sport il tecnico della Juventus Allegri non avrebbe fretta nel modificare un gruppo che definisce "granitico", dato che la squadra bianconera sembra aver trovato un equilibrio stabile. Gli attuali centrocampisti della rosa bianconera stanno dando risposte importanti, a partire dalla crescita di Locatelli, oramai diventato un punto riferimento, fino ad arrivare ad Adrien Rabiot, che sta garantendo equilibrio e anche supporto al settore avanzato. Sta migliorando anche Fabio Miretti, che ha segnato il suo primo gol con la Juventus contro la Fiorentina, regalando la vittoria alla squadra bianconera.

Un altro giocatore che sta dando un contributo importante è sicuramente Weston McKennie, che Allegri sta schierando anche da centrocampista di fascia destra e da mezzala. Senza contare che la Juventus ha deciso di investire su Fagioli nonostante la sua squalifica di sette mesi per le scommesse, prolungando il suo contratto fino al 2028.

Questa scelta sottolinea la fiducia del club nelle potenzialità del giovane talento, nonostante l'impedimento temporaneo.

Nel match contro il Cagliari ha giocato il suo primo match stagionale ufficiale anche Hans Nicolussi Caviglia, entrato negli ultimi minuti. Il centrocampista è pronto a dare il suo contributo nelle prossime settimane.

Sarà da valutare se rimarrà nella seconda parte di stagione o se verrà ceduto in prestito.

Il mercato della Juventus

In tal caso i rinforzi a centrocampo potrebbero essere due. Intanto la società bianconera starebbe valutando anche altri giocatori per rinforzare il centrocampo. In Francia ad esempio giocano due dei migliori giovani del calcio europeo come Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo. In caso di offerta importante potrebbe partire già a gennaio Dusan Vlahovic, in tal caso potrebbe essere sostituito da Alvaro Morata, già 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.