Non mancano le indiscrezioni che legano alcune squadre di Premier League al calciomercato italiano. Secondo alcuni rumor, infatti, il Tottenham sarebbe interessato a Samuel Iling-Junior della Juventus, che a sua volta seguirebbe il centrocampista dei londinesi Pierre-Emile Hojbjerg, anche per questo motivo non sarebbe da escludere un eventuale "scambio" a gennaio. Il Chelsea, invece, potrebbe bussare alle porte del Napoli a fine stagione, facendo un'offerta importante per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen.

Possibile scambio di mercato tra Juve e Spurs già a gennaio

Il Tottenham ha intenzione di rinforzare le fasce a gennaio e penserebbe all'inglese Samuel Iling-Junior della Juventus. L'esterno mancino avrebbe una valutazione del cartellino di circa 20 milioni di euro e non si esclude un'operazione che potrebbe coinvolgere il danese Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista, in grado di agire sia da playmaker che da mezzala, è da tempo sul taccuino dei bianconeri, a caccia di un rinforzo per il centrocampo dopo le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

L'operazione può essere imbastita già a gennaio, anche perché entrambi i calciatori stanno trovano per ora poco spazio nelle rispettive squadre, ma difficilmente gli Spurs, vorranno concluderla sulla base di uno scambio secco.

La volontà del club inglese sarebbe, infatti, eventualmente quella di monetizzare dalla cessione del centrocampista danese, che avrebbe un valore di circa 30 milioni di euro, ossia almeno 10 milioni in più rispetto a quella che è considerata la valutazione di Iling-Junior. Non è comunque da escludere uno scambio con un eventuale conguaglio a favore dei londinesi.

Il Chelsea sarebbe interessato a Osimhen

Intanto il Chelsea sarebbe interessato al cartellino di Victor Osimhen, per il quale potrebbe essere formalizzata in estate un'offerta al Napoli. Il nigeriano è al momento out per un infortunio rimediato al bicipite femorale e dovrebbe ritornare in campo tra dicembre e gennaio. Il contratto del giocatore va in scadenza a fine giugno 2025 e, nonostante le voci che dall'estate si rincorrono, la trattativa fra entourage del giocatore e club partenopeo è in stand-by.

Se davvero i Blues dovessero fare sul serio, mettendo sul piatto una cifra di circa 100 milioni di euro, Aurelio De Laurentiis, proprietario del club campano, potrebbe valutare la proposta che peraltro gli consentirebbe di mettere a segno una netta plusvalenza.