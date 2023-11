La Juventus prosegue nella sua osservazione dei talenti più promettenti del calcio europeo e fra i nomi accostati ai torinesi in questi ultimi giorni c'è Florian Wirtz, trequartista del Bayer Leverkusen. Impossibile portarlo a Torino a gennaio, resta un sogno per il Calciomercato estivo, realizzabile forse se la Juve riuscisse a qualificarsi per la Champions League, visti i ricavi che sarebbero garantiti dalla partecipazione a tale competizione.

Durante l'ultima partita di Bundesliga, in cui il Bayer Leverkusen ha vinto in rimonta per 2-3 contro l'Hoffenheim, alcuni emissari della Juventus, insieme a quelli di Manchester City e Paris Saint Germain, erano presenti per osservare le performance del giovane tedesco.

La Juventus sogna Wirtz, che ha una valutazione da 85 milioni di euro e tante pretendenti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sogna Florian Wirtz. Sarà molto difficile, se non impossibile, portare in bianconero il centrocampista tedesco, che in questa stagione ha disputato nel campionato tedesco 11 match segnando tre gol e fornendo cinque assist, oltre a due match con un gol e un assist in Coppa di Germania e quattro match, due gol e quattro assist in Europa League.

Attualmente Florian Wirtz è valutato intorno agli 85 milioni di euro e si piazza al terzo posto nella classifica dei giocatori classe 2003 più costosi, dietro a Jude Bellingham, quotato a 150 milioni, e Jamal Musiala, con un valore di 110 milioni.

La Juventus potrebbe quindi valutare il colpo eventualmente solo nel calciomercato estivo, con l'eventuale qualificazione in Champions League per la stagione 2024-2025.

Wirtz ha un contratto con il Leverkusen fino al 2027, e recentemente l'ad della società, Simon Rolfes, ha smentito l'arrivo di un'offerta da 92 milioni del Liverpool, aggiungendo che nel caso sarebbe stata insufficiente.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto lavora anche per il mercato di gennaio. L'esigenza più impellente è quella rinforzare il centrocampo e a tal proposito i bianconeri valutano i profili di Kalvin Phillips del Manchester City e di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham.

Se dovesse partire Dusan Vlahovic, a gennaio o nel calciomercato estivo, la società bianconera potrebbe valutare l'acquisto di un nuovo attaccante e il nome che è tornato di moda da qualche settimana è quello di Alvaro Morata, già autore di 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.