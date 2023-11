Creare una coppia di difensori di centrali di ferro con Romero, ex Atalanta, al suo fianco ed arrivare alla prossima Champions League con un pacchetto arretrato tra i migliori d'Europa: per questi e molti altri motivi il Tottenham segue ormai da mesi le prestazioni di Gleison Bremer, possente centrale della Juventus che avrebbe stregato il tecnico Ange Postecoglou che ormai da tempo spinge con la dirigenza del club per provare a strapparlo alla corte di Massimiliano Allegri.

Per Bremer servono almeno 50 milioni di euro

Cristiano Giuntoli valuta il centrale ex Torino almeno 50 milioni di euro, esattamente la cifra che la Juventus ha sborsato per fargli cambiare sponda della Mole appena un anno e mezzo fa.

Considerato che il costo del suo cartellino piano piano viene assorbito a bilancio, ricevere la stessa somma incassata produrrebbe una significativa plusvalenza ma d'altra parte, dato il peso del calciatore in questione, produrrebbe una significativa perdita di credibilità del pacchetto arretrato, che ormai da mesi vede nel brasiliano il suo punto di riferimento.

Se l'anno scorso qualche prestazione non all'altezza è comunque arrivata (in alcune gare di Champions League e in particolare nel 5-1 subito in casa del Napoli) quest'anno Bremer sta sfoggiando performance eccezionali, se la Juventus ha conquistato 8 clean sheet in 11 gare tanto lo deve proprio all'ex Toro che al centro della difesa mostra ormai grande sicurezza.

Diverse voci di corridoio parlano inoltre di un Giuntoli pronto, dopo quelli di Fagioli, Gatti e Locatelli, a rinnovare anche il contratto di Bremer, in scadenza nel 2027. Insomma, il club non pensa a minimante a separarsi da lui, servirà dunque un'offerta molto convincente da parte del Tottenham per portare la società bianconera a privarsene.

Difesa da ringiovanire ma si ripartirà da Rugani

Se su Bremer le aspettative erano molto alte, a sorprendere in questo inizio stagione per la continuità delle prestazioni offerte è stato Daniele Rugani, bianconero ormai da quasi un decennio ma raramente impiegato con la frequenza delle ultime giornate.

Il procuratore Davide Torchia ha già sottolineato come siano in corso dalla scorsa estate le trattative per un rinnovo che vivrà di cifre molto più basse delle attuali; il contratto dell'ex Empoli scadrà a giugno 2024 e il club avrebbe proposto un rinnovo fino al 2026 a 1,5 milioni netti l'anno.

Accanto a Rugani e detto di Gatti, il club continuerà a proporre Danilo ma saluterà quasi certamente Alex Sandro, il cui contratto scadrà a giugno: sarà lui, dopo oltre 300 presenze in bianconero, l'uomo da rimpiazzare. In estate invece è stato ceduto Bonucci, il restyling della difesa bianconera insomma è in pieno svolgimento.