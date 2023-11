La domenica della tredicesima giornata di Serie A si concluderà con il big match tra Juventus ed Inter, una gara che potrebbe già segnare parte del campionato. I bianconeri, dati per sfavoriti, dovrebbero impostare una gara di ripartenza, nella speranza di colpire l'avversario in contropiede. Gli uomini di Simone Inzaghi invece, potrebbero tentare la fuga in classifica, cercando una vittoria in trasferta che gli varrebbe un vantaggio di 5 punti in graduatoria.

Juve, attacco alla profondità e ripartenze potrebbero essere le armi usate da Allegri per mettere in difficoltà l'Inter

Nella serata di oggi andrà in scena uno dei big match più attesi della stagione, quello tra Juventus ed Inter. La partita non solo vedrà due rivali storiche affrontarsi, ma sarà anche teatro di uno scontro che metterà in contrapposizione la prima in classifica contro la seconda. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, dato come sfavorito per la grande profondità della rosa avversaria, dovrebbe schierare la propria squadra con il classico 3-5-2, affidandosi al trio Rugani, Gatti e Bremer in difesa e confermando sulle fasce Kostic sulla sinistra e Cambiaso sulla destra.

A centrocampo il toscano spererebbe di recuperare Locatelli, a rischio panchina per un problema rimediato in nazionale alla zona costale, per accostarlo al duo Rabiot, McKennie. In attacco, la scelta di Allegri dovrebbe ricadere sulla coppia Kean-Chiesa ma il livornese potrebbe sorprendere tutti dando fiducia ad un Dusan Vlahovic che nelle ultime uscite con la maglia dei bianconeri è sembrato appannato.

Una formazione, che se confermata, potrà contare sulla solita spinta propulsiva degli esterni, unita agli inserimenti delle doppie mezz'ali ed alla profondità data dai due attaccanti. Un piano tattico, quello di Allegri, rinomato ma che in questo tipo di gare spesso e volentieri ha ripagato il tecnico bianconero con i 3 punti.

Inter, Inzaghi pensa alla vittoria per tentare la prima mini-fuga in campionato

Se da una parte si potrebbe vedere una Juventus attendista, dall'altra ci si dovrebbe aspettare un'Inter corsara. Il tecnico Simone Inzaghi potrebbe infatti tentare di impostare la gara su ritmi alti sin dal principio, cercando di andare in vantaggio per primo e facendo cosi scoprire una Juventus poco abituata a dettare i tempi di gioco. Il piacentino dovrebbe dunque affidarsi al classico 3-5-2 con in difesa le scelte forzate di De Vrij, Darmian e Acerbi sicuri del loro posto a causa dei problemi fisici di Pavard e Bastoni. Sugli esterni confermatissimi Di Marco e Dumfries mentre a centrocampo il trio dovrebbe essere composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco pochi dubbi sulla coppia che dovrebbe scendere in campo, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram in un particolare stato di grazia.