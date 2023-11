Tra poche ore Juventus ed Inter si affronteranno nel big match del 13esimo turno di Serie A che metterà davanti la prima e la seconda della classe. Tanti gli infortuni in casa bianconera, con Massimiliano Allegri che starebbe comunque pensando di impiegare da titolari Manuel Locatelli (che nelle scorse settimane ha avuto un problema alle costole) e Dusan Vlahovic, non in un momento di grande forma.

Con il mediano di Spalletti e il centravanti serbo in campo ad accomodarsi in panchina sarebbero Fabio Miretti e Moise Kean.

Allegri scioglie gli ultimi dubbi

La contingenza che più sta impensierendo l’allenatore della Juventus è quella legata a Manuel Locatelli. Il numero 5 juventino, alle prese nei giorni scorsi con una micro frattura alla costola, sembra aver superato ogni problema e dovrebbe scendere in campo. Decisivo sarà il test che il mediano svolgerà nell'ultima rifinitura pre partita ma la sensazione per quanto lo riguarda è quella della titolarità.

Ai lati di Locatelli ci saranno Adrien Rabiot e Weston McKennie con il francese che considerata l’assenza di Danilo sarà ancora il capitano della Juventus come già accaduto in Milan vs Juventus. Sulle corsie laterali, invece, agiranno a destra Andrea Cambiaso e a sinistra Filip Kostic mentre per quanto riguarda la difesa non ci saranno novità: davanti a Wojciech Szczesny ci saranno quindi Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani.

La probabile formazione contro l’Inter (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Torna Alex Sandro

Poche ore fa il club ha anche diramato la lista dei convocati per la gara di stasera laddove sono presenti sia Manuel Locatelli che Alex Sandro. Quest’ultimo torna a disposizione dopo due mesi e contro l’Inter andrà in panchina.

Assenti invece come da previsioni della vigilia Danilo, Timothy Weah e Mattia De Sciglio con il brasiliano ex Real Madrid e Manchester City che dovrebbe tornare disponibile per la gara di venerdì prossimo contro il Monza.

Nella lista, come ampiamente risaputo, non figurano neanche Nicolò Fagioli e Paul Pogba assenti per le note vicende extracalcistiche.

Se il club conosce ad ogni modo i tempi legati al primo, che tornerà disponibile solo per le ultime due giornate di campionato, nulla si sa ancora in merito al francese, in attesa di processo per violazione delle norme anti doping.