L'ingaggio di Dusan Vlahovic aumenterà nel prossimo luglio 2023, passando dagli attuali 7 milioni percepiti dal serbo a 12 milioni di euro netti. Una cifra che potrebbe pesare eccessivamente sulle casse della Juventus che di conseguenza starebbe meditando di cedere il centravanti da Belgrado in estate per poi lanciare l'assalto ad uno tra Alvaro Morata dell'Atletico Madrid o Jonathan David del Lille.

L'aumento di ingaggio che percepirà nel prossimo luglio Vlahovic pesa sulle casse della Juventus: Giuntoli valuta la sua cessione

La Juventus nel gennaio del 2022 ha scelto di puntare fortemente su Dusan Vlahovic, comprando l'attaccante serbo dalla Fiorentina per 70 milioni di euro e garantendo allo stesso un contratto che avrebbe previsto una crescita netta col passare del tempo degli emolumenti percepiti dal centravanti da Belgrado.

Il prossimo luglio infatti segnerà uno step importante per le economie di Vlahovic, che dagli attuali 7 milioni di euro incassati come stipendio netto dalla Juventus farà un balzo a 12 milioni annuali. Una cifra d'altri tempo e che non combacia più con la politica del risparmio che sta attuando la nuova gestione societaria bianconera. Di conseguenza, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe pensando di proporre all'entourage di Vlahovic un ulteriore prolungamento di contratto che porterebbe il serbo ed il club piemontese a legarsi fino al 2027. Questo permetterebbe alla Juventus di spalmare il pesante stipendio che percepirà il ventitreenne di un altro anno, non appesantendo eccessivamente il tetto monte ingaggi della squadra.

La mossa successiva di Giuntoli potrebbe poi arrivare a giugno, quando la sessione di mercato più importante, quella estiva, aprirà nuovamente le sue porte: Vlahovic, come già successo nel precedente agosto, potrebbe dunque tornare in vendita ad una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro. Ovviamente il valore del cartellino di un attaccante può subire un netto incremento come un caldo evidente a seconda del numero di gol segnati dall'individuo in questione.

Juventus, se Vlahovic parte chi può arrivare? Morata o Jonathan David i nomi osservati

Se la Juventus decidesse di mettere in vendita Vlahovic trovando un acquirente per il serbo, poi avrebbe la necessità di tornare sul mercato per individuare un suo sostituto. I nomi che circolerebbero alla Continassa per questo scopo sarebbero diversi ma tra tutti spiccherebbero quelli di Alvaro Morata e Jonathan David.

Partendo dal primo, lo spagnolo attualmente si trova tra le fila dell'Atletico Madrid, squadra con la quale è legato contrattualmente fino al termine della stagione 2024. Tra le parti non ci sarebbe aria di rinnovo e di conseguenza Morata potrebbe liberarsi a giugno come parametro 0 per poi tornare alla Juventus per la terza volta in carriera. Completamente diverso sarebbe invece il discorso per Jonathan David: il centravanti del Lille è legato alla formazione francese fino al 2025 e di conseguenza la Juventus dovrebbe pagare il costo di un cartellino che comunque apparirebbe meno oneroso rispetto alla precedente estate. La valutazione di Jonathan David a giugno e ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto con il Lille potrebbe dunque essere di circa 45 milioni di euro.