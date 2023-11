"La Juventus ha bisogno della sua difesa e di un grande contropiede per la sua serata migliore": ad esprimersi così l'opinionista sportivo ed ex giocatore Massimo Mauro a margine di Pressing, trasmissione di Italia 1, laddove ha condiviso le proprie riflessioni sulla situazione attuale della Juventus sottolineando sia i punti di forza che le sfide che la squadra di Allegri sta fronteggiando.

A parlare dei bianconeri e dei rivali dell'Inter nella lotta al titolo anche il giornalista Ivan Zazzaroni, certo di come i nerazzurri siano più competitivi della Juventus e maggiormente attrezzati per arrivare fino in fondo a questa Serie A.

Massimo Mauro: 'La Juventus può battere chiunque'

"La Juventus può battere chiunque - ha esordito Massimo Mauro - Contro il Cagliari nel primo tempo non hanno tirato in porta, nel secondo hanno avuto delle belle occasioni ma hanno segnato su calcio da fermo con i difensori. L'Inter mi sembra molto più attrezzata anche nelle difficoltà e pur giocando male nei suoi giocatori migliori è più forte di tutte le squadre del campionato e della Juventus" ha sottolineato, evidenziando in definitiva come i nerazzurri sarebbero alla lunga maggiormente accreditati alla vittoria finale del titolo.

'Indispensabile per Allegri difesa e contropiede'

"La strategia di Allegri è impostata su difesa e contropiede perché sa di avere una squadra più debole, deve giocare così, è molto umile.

Io credo che debba fare più contropiede per mettere Vlahovic nelle condizioni di fare gol" ha proseguito Mauro, certo di come il modus 'giocandi' dell'allenatore toscano non sia di per se scorretto perchè basato sulle caratteristiche dei suoi calciatori ma dovrebbe comunque essere più propositivo nella fase di contrattacco anche per valorizzare le qualità dei propri attaccanti.

Chiesa e Vlahovic sono fermi ad 8 reti in 2 ma non vanno in gol da settembre, un digiuno preoccupante a cui il tecnico toscano dovrebbe cercare di porre rimedio.

Zazzaroni: 'Inter molto più forte dei bianconeri'

A fare eco alle parole di Massimo Mauro, che vede nell'Inter una compagine più solida e forte della Juventus e dunque maggiormente quotata a portarsi a casa il titolo di campione d'Italia a fine anno, è stato poi il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "L'Inter è molto più forte della Juve: è oggettivo.

E chi non è d’accordo nega l’evidenza. Altra verità insindacabile: l’Inter gioca meglio della Juve e non solo per le idee, i princìpi, le soluzioni dei due allenatori. Entrambi rispettano concetti, natura, formazione e esperienze personali, ma anche e soprattutto le caratteristiche dei giocatori. Simone sfrutta la verticalità di Dumfries, Dimarco, Barella, Frattesi, Carlos Augusto e la qualità tecnica di Calhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro e Thuram".

Anche il giornalista sportivo ha poi analizzato il gioco espresso da Allegri 'giustificandolo' con la connotazione dei calciatori oggi in rosa: "Allegri, non disponendo di centrocampisti rapidi, da pressing alto, e particolarmente talentuosi, investe su fase difensiva, aggressività, compattezza e ripartenze.

Non bisogna inoltre dimenticare che la Juve va in campo col mercato di due estati fa, impoverito dalle uscite di Pogba, Di Maria, Cuadrado, Bonucci, Fagioli. Mentre l’Inter l’estate scorsa ha mosso molto e bene, anche se - lo ripeto - per ragioni economiche il rinnovamento ha tolto qualcosa a Inzaghi".