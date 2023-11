Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha condiviso in esclusiva con Juventusnews24 le sue opinioni su vari temi riguardanti la Juventus e gli ultimi avvenimenti riguardanti la società bianconera. Ha elogiato anche Allegri, sottolineando come a sua detta il tecnico livornese ha un'idea di gioco molto vecchia ma nonostante questo sappia vincere. Ha aggiunto che con gli uomini giusti può vincere il campionato.

Il giornalista sportivo Ravezzani ha parlato di Allegri

"Lui è un allenatore bravo, è uno che sa vincere. Con gli uomini giusti Allegri può tornare a vincere il campionato".

Queste le dichiarazioni di Fabio Ravezzani a JuventusNews24. Il direttore di Telelombardia ha aggiunto che alla Juventus mancano due giocatori importanti per poter lottare alla vittoria del campionato. Secondo Ravezzani manca una punta brava nella finalizzazione ed un centrocampista in grado di fare la differenza. Il problema principale a detta del giornalista sportivo è il centrocampista, che non è di qualità importante. Per questo non può essere considerata la favorita per la vittoria del campionato.

Fabio Ravezzani ha parlato anche del match contro il Verona

Sulla partita contro il Verona, Ravezzani ha espresso la sua opinione, sottolineando che quella con il Verona è stata la miglior prestazione della Juventus in questa stagione.

Ha lodato la squadra per la forza, la determinazione e la rapidità dimostrate, definendo la performance come di alto livello anche dal punto di vista spettacolare.

Relativamente ai due gol annullati dal VAR, Ravezzani ha espresso chiarezza. Sulla questione del fuorigioco, ha sottolineato che indipendentemente dalle dimensioni minime o massime, un fuorigioco rimane tale e che, se fosse successo a favore della Juventus, i tifosi juventini avrebbero richiesto giustamente l'annullamento del gol.

Riguardo alla sbracciata di Kean, ha riconosciuto un fallo al limite, sottolineando che forse sarebbe stato opportuno rilevarlo immediatamente. Ha anche criticato l'intervento tardivo del VAR e la reazione teatrale di Faraoni, affermando che ciò avvalorava chi pensava che il gol potesse essere annullato.

Fabio Ravezzani su Vlahovic

Passando a Vlahovic, Ravezzani ha espresso il suo disappunto, sottolineando che il giocatore non ha mai risposto alle aspettative date il suo costo e il suo ingaggio. Ha dichiarato che Vlahovic, pagato il fatto di essere considerato la migliore punta del campionato, non ha soddisfatto tali aspettative fino ad ora, affermando che ciò ha contribuito a molti dei fallimenti della Juventus negli ultimi due anni.

Al contrario, Ravezzani ha elogiato Moise Kean, definendolo un giocatore di grandi qualità, ma allo stesso tempo molto altalenante nelle sue prestazioni. Ha riconosciuto che Kean ha il potenziale per diventare un calciatore importante, ma ha enfatizzato la necessità per lui di mantenere continuità nelle sue performance e forse di essere sostenuto in questo percorso dall'allenatore.