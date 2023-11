La Juventus starebbe lavorando attualmente su una strategia per prolungare il contratto di Dusan Vlahovic, cercando una soluzione che sia vantaggiosa per entrambe le parti e che non appesantisca eccessivamente il bilancio della società. Fra le ipotesi avanzate ci sarebbe anche il pagamento dei bonus nel 2027 e nel 2028, nell'eventualità di un prolungamento del contratto.

Il contratto attuale, firmato al momento del trasferimento dalla Fiorentina, è valido fino al 30 giugno 2026, con un aumento graduale dell'ingaggio da 7,5 milioni iniziali a 12,5 milioni nell'ultima stagione.

Tuttavia, al fine di gestire in modo adeguato la situazione finanziaria, si stanno esplorando diverse possibilità per una spalmatura dell'ingaggio.

La Juventus starebbe lavorando alla spalmatura dell'ingaggio di Vlahovic

Le trattative di mercato sembrano riguardare soprattutto la parte variabile dell'ingaggio, cercando una formula che risulti vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. L'ipotesi più concreta al momento sembra essere quella di posticipare una parte significativa dei bonus alla stagione conclusiva della nuova intesa. Questo potrebbe tradursi nell'anno 2026-27, nel caso di un prolungamento di un anno, o nei bienni 2026-28, nel caso di un prolungamento di due stagioni.

Il prolungamento di contratto di Vlahovic potrebbe concentrarsi quindi sulla flessibilità e sull'equilibrio tra le esigenze del giocatore e la sostenibilità finanziaria della Juventus.

Inoltre, si starebbe considerando l'aggiunta di una clausola rescissoria, elemento che potrebbe rendere l'intesa ancora più flessibile per entrambe le parti. Il mese di dicembre potrebbe essere decisivo per valutare l'intesa economica anche se si parla di un eventuale trasferimento di Dusan Vlahovic dell'Atletico Madrid, una delle società interessate all'acquisto del giocatore.

La situazione contrattuale degli altri giocatori della Juve

In una recente intervista Adrien Rabiot ha dichiarato che valuterà il futuro professionale con la Juventus nei prossimi mesi. Al momento quindi il centrocampista francese non avrebbe incontri con la società bianconera. Diversa è la situazione invece di Gleison Bremer, che ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e potrebbe aggiungere un'altra stagione per motivi di bilancio.

L'idea della società bianconera è quella di diminuire l'ammortamento. Altra situazione che la Juventus sta valutando nelle ultime settimane è il futuro professionale di Federico Chiesa. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2025, si parla di un possibile prolungamento contrattuale di un'altra stagione. La società bianconera potrebbe confermare lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero 5 milioni di euro annui per evitare di ritrovarsi in estate ad un solo anno dalla scadenza contrattuale.