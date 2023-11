Paul Pogba sta attraversando un momento molto buio della propria carriera a causa della positività al doping: la mezzala transalpina è stata fermata a inizio settembre per riscontrata positività al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa, e adesso è in attesa di processo.

Sospeso in via cautelativa dall'attività agonistica, Pogba si trova a Miami e dopo un periodo di scomparsa dai social nelle ultime ore è riapparso a fianco di un personaggio 'insospettabile': Marco Materazzi.

Inutile dire che la cosa non è stata presa bene dai tifosi della Juventus, contro cui l'ex Inter si è sempre scagliato in passato.

Intanto è tornato a parlare l'avvocato del francese, Rafaela Pimenta, che ha dichiarato come il pull di legali di Pogba stia preparando un appello.

Pogba a Miami

Marco Materazzi e Paul Pogba si trovano a Miami e si sono fatti immortalare davanti ad un negozio griffato. Nello scatto Pogba tiene in mano un sacchetto di una nota griffe e appare sereno nonostante sia lontano dai campi da calcio da settembre. L'immagine non è passata inosservata ai tifosi della Juventus che non hanno apprezzato la sua vicinanza ad un ex calciatore dell'Inter come Materazzi che in passato, ma anche di recente, ha spesso manifestato il proprio ancestrale risentimento verso i colori bianconeri.

Vedere Pogba sorridente al suo fianco è stato vissuto come un “tradimento” dai sostenitori juventini, da qui alcuni commenti social non proprio teneri in riferimento allo scatto: 'E' proprio distrutto dalla squalifica', 'Ma che è tutta sta vicinanza tra giocatori di Inter e Juve? Dopo Çalhanoğlu e Fagioli ora anche questo', 'Tutto potevo aspettarmi, ma il tuo mi piace, e anche suo follower ad un antijuventino nonché interista nato mi fa dubitare tanto sulla tua fede calcistica' si legge tra i tanti commenti apparsi sui social alla foto.

Data la situazione attuale i tifosi della Juventus si aspetterebbero in definitiva un atteggiamento diverso e più improntato al low profile.

Pogba riceve le visite dei compagni ma è isolato, l'avvocato: 'Stiamo preparando un appello'

Il calciatore francese non avrebbe stretti contatti col club ma continua a ricevere delle saltuarie visite da parte dei compagni di squadra, che lo andrebbero a trovare per mostrargli la propria vicinanza.

Chi, invece, sembra aver già tagliato i ponti con l’ambiente bianconero è Zulay, la moglie del francese, che ha smesso di seguire il club bianconero su Instagram.

Nelle ultime ore anche l'avvocato e agente del transalpino, Rafaela Pimenta, ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio assistito al quotidiano The Guardian: "Pogba? Stiamo lavorando a un appello, da avvocato so che è un tema che va trattato a livello legale, ma ho sempre una speranza. A Paul sarò sempre vicino, è parte della mia vita, e sono grata per come mi tratta e per il rispetto che ci dà. E' una grande persona ed è cresciuto davvero molto, è padre adesso, con 3 figli, e continuerà a crescere come persona. Quello che mi piace di lui è che qualsiasi cosa di negativo gli capiti, fa di tutto per trarne una lezione positiva. Spesso la gente giudica negativamente sulla base di cose come un taglio di capelli, ma posso dirvi che Pogba non è uno che sta lì a casa a rifletterci per sei ore".