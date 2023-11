La Juventus avrebbe un nuovo nome nel mirino per rinforzare il proprio centrocampo a gennaio: Youssouf Fofana, centrocampista di 24 anni, attualmente al Monaco. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il talento sarà attentamente monitorato dai bianconeri durante le prossime partite della nazionale francese contro Gibilterra e Grecia.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Fofana a gennaio

L'esigenza di rinforzare il centrocampo per la Juventus è accentuata dalle squalifiche di Paul Pogba e di Nicolò Fagioli. Il centrocampista Yossouf Fofana, che ha il contratto con il Monaco in scadenza a giugno 2025, rappresenterebbe in tal senso una possibile opportunità per li bianconeri.

Il suo valore di mercato si aggira sui 25 milioni di euro e sulle sue tracce ci sarebbero anche Manchester United e PSG.

Nato a Parigi il 10 gennaio 1999, Fofana ha esordito calcisticamente nella squadra del suo quartiere, l'Esperance. Dopo un passaggio al centro federale di pre-formazione di Clairefontaine, ha ottenuto una seconda possibilità con le giovanili del Drancy, squadra della periferia parigina. Successivamente si è trasferito allo Strasburgo. L'esordio in Ligue 1 è avvenuto il 24 agosto 2018, e la sua prima stagione nel calcio professionistico è stata caratterizzata da 17 presenze e due gol in campionato. Nel gennaio del 2020 Fofana è passato al Monaco, dove in questi tre anni e mezzo si è ormai affermato come un titolare inamovibile.

Il centrocampista fa anche parte della nazionale francese, con la quale ha centrato il secondo posto al mondiale in Qatar nel dicembre scorso.

Il resto del mercato della Juventus

Fra gli altri centrocampisti nel mirino della Juventus per gennaio ci sarebbe Habib Diarra dello Strasburgo, classe 2004 che la società bianconera segue dallo scorso Calciomercato estivo.

La sua valutazione di mercato è di 20 milioni di euro.

Fra gli altri centrocampisti accostati ai bianconeri in queste settimane ci sono pure Kalvin Phillips del Manchester City che potrebbe arrivare in prestito, ma anche Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, Lazar Samardzic dell'Udinese e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Pare invece molto difficile la pista Khephren Thuram del Nizza, che ha il contratto in scadenza di contratto a giugno 2025, un valore di circa 40 milioni e difficilmente cambierà squadra a gennaio visto che il club rossonero della Costa Azzurra è in lotta per il campionato francese.