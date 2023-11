Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe avuto dei dialoghi con l'agente sportivo di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid per valutare un suo approdo in bianconero nel mercato di gennaio. Il centrocampista argentino sembra non essere del tutto soddisfatto del minutaggio in questo inizio di stagione coi Colchoneros. Da qui la volontà dell'agente sportivo del giocatore August Jimenez di valutare una nuova esperienza per il suo assistito. Sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, che andrebbe a incrementare la qualità del centrocampo: secondo Tuttosport, dopo i dialoghi fra le parti, a dicembre potrebbe esserci un incontro dal vivo per provare a valutare un'intesa contrattuale.

La Juve dovrebbe incontrare a dicembre l'agente sportivo di De Paul

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo Rodrigo De Paul. L'Atletico Madrid valuta il centrocampista argentino almeno 35 milioni di euro, dopo averlo acquistato nel Calciomercato estivo del 2021 per circa 40 milioni di euro dall'Udinese. La società torinese potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento della qualificazione alla Champions League. Secondo alcune indiscrezioni già a dicembre ci sarà un ulteriore incontro con il suo agente sportivo Augustin Jimenez, dopo i recenti contatti informali avuti fra le parti.

In questo inizio di stagione De Paul ha disputato fino ad adesso otto match nel campionato spagnolo con due assist, a cui bisogna aggiungere due incontri giocati in Champions League. In gran parte di queste occasioni è entrato nel secondo tempo: proprio questo ruolo da "alternativa" non sarebbe gradito al giocatore, il quale parrebbe pronto a valutare un eventuale ritorno nel campionato italiano.

Il resto del mercato invernale della Juve

La Juventus lavora anche ad altri rinforzi per il centrocampo per gennaio e - viste le lunghe assenze di Paul Pogba e di Nicolò Fagioli - potrebbero essere due gli acquisti nel reparto. Nel campionato inglese in particolar modo piacerebbe Kalvin Phillips, che potrebbe approdare nella società bianconera in prestito dal Manchester City. Nel campionato francese la Juve segue invece da tempo Habib Diarra dello Strasburgo, già valutato dalla società bianconera pure nel recente calciomercato estivo.