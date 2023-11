La Juventus è attesa da settimane impegnative in previsione del Calciomercato estivo. Si parla di rinforzi a centrocampo, ma si valutano anche acquisti per le fasce difensive per le prossime sessioni di mercato. Piacerebbe Valentin Barco, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla stampa spagnola. L'argentino è uno dei migliori giovani del campionato argentino, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 ed una valutazione di mercato di 10 milioni di euro. Nelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Manchester City ma le indiscrezioni che parlano di una possibile penalizzazione della società inglese per motivi di Fair Play Finanziario potrebbero agevolare l'approdo del giocatore nella società bianconera.

Valentin Barco è un terzino sinistro, ma può giocare a tutta fascia ed adattarsi eventualmente anche ad un 3-5-2. Il classe 2004 ha già giocato diversi match in questa stagione con il Boca Junior, segnando 1 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

Il giocatore Valentin Barco potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Valentin Barco. Difficile per gennaio, più probabile che la società bianconera investa sull'argentino a giugno, anche se inevitabilmente il prezzo di mercato dell'argentino potrebbe diminuire rispetto ai 10 milioni d euro dell'attuale valutazione: è infatti in scadenza a dicembre 2024 e il rischio per il Boca Juniors è che possa lasciare la società argentina a parametro zero a gennaio 2025.

Il classe 2004 è un riferimento del Boca Juniors nonostante abbia solamente 19 anni. Si è parlato molto di un suo possibile approdo al Manchester City, che secondo il Times rischierebbe 30 punti di penalizzazione o la retrocessioni per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario. Di conseguenza sembra improbabile che la società inglese valuti investimenti al momento, considerando l'incertezza in merito al futuro sportivo della società inglese.

Il mercato della Juventus

Se Barco rappresenterebbe più un investimento nel calciomercato estivo, l'arrivo di un centrocampista è previsto nel mercato di gennaio. L'esigenza è l'acquisto di un giocatore bravo ad inserirsi, una mezzala di qualità che possa contribuire a migliorare la finalizzazione della squadra di Allegri, che ha una buona difesa ma che rispetto al secondo posto attuale ha segnato ben 10 gol in meno dell'Inter prima in classifica.

Fra i nomi che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Pierre-Emile Hojbjerg, si potrebbe definire uno scambio di mercato con il Tottenham, con Iling-Junior che si trasferirebbe nella società inglese.