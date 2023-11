Nel campionato di Serie A un nome che sta velocemente guadagnando attenzione è quello di Albert Gudmundsson. Il fantasista del Genoa, sotto la guida di Alberto Gilardino, sta emergendo come uno dei giocatori di maggiori qualità, confermandosi dopo l'ottima stagione 2022-2023 in Serie B dove ha dato un grande contributo alla promozione nel massimo campionato italiano del Genoa. Fra le società interessate all'acquisto del centrocampista islandese ci sarebbe anche la Juventus, che potrebbe investire sul giocatore nel calciomercato estivo. Nella Serie A, l'islandese ha indossato la maglia del Genoa in 10 match e ha già siglato quattro gol.

Il giocatore Gudmundsson potrebbe approdare alla Juventus nella stagione 2024-2025

Il Genoa valuta Gudmundsson non meno di 20 milioni di euro, considerando che il giocatore classe '97 ha un contratto in scadenza nel 2026 con la società ligure.

Non solo la Juventus, ma anche società inglesi stanno mostrando interesse per l'islandese, che potrebbe diventare uno dei giocatori più ricercati nel calciomercato estivo. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Albert Gudmundsson è un nato a Reykjavík, Islanda, il 15 giugno 1997. Questo promettente giocatore ha un'autentica eredità calcistica nel suo DNA. Figlio di Gudmundur Benediktsson, noto come Gummi Ben, ex calciatore che ha giocato sia in patria che in Belgio, è diventato celebre durante gli Europei del 2016 come commentatore, per le sue esultanze durante le partite della Nazionale islandese.

La madre di Gudmundsson, Kristbjörg Helga Ingadottir, è stata anche lei una calciatrice della Nazionale.

Il giocatore Gudmundsson si è trasferito al Genoa nel calciomercato invernale del 2022

Albert Gudmundsson è arrivato in Italia per giocare nel Genoa, dopo aver giocato nel campionato olandese con le maglie di PSV e AZ Alkmaar tra il 2015 e il gennaio 2022, trasferimento che ha coinvolto un importo di 1,2 milioni di euro.

Il suo impatto in Serie A è stato notevole, guadagnandosi l'affetto e l'ammirazione dei tifosi del Genoa. Potrebbe essere uno dei rinforzi della società bianconera per il settore avanzato anche se la Juventus sta valutando il ritorno anticipato già a gennaio di Matias Soulé. L'argentino sta dimostrando al Frosinone di essere un giocatore pronto a giocarsi una maglia da titolare alla Juventus.

Rimanendo sul mercato di gennaio la Juventus potrebbe valutare anche delle cessioni. In questi giorni si sta parlando della possibile partenza di Dusan Vlahovic, che piacerebbe al Real Madrid. Se dovesse arrivare un'offerta da 75 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire.