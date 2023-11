Martedì 7 novembre alle ore 21 si giocherà Milan-Paris Saint-Germain: match valido per la 4ª giornata del gruppo F di Champions League 23/24. La squadra di Pioli, complici le assenze in difesa di Kalulu [VIDEO] e Kjaer, avrà buone chance di puntare su Theo Hernandez e Calabria come terzini con la coppia Thiaw-Tomori al centro del reparto arretrato. Il Psg di Luis Enrique, invece, potrebbe optare per un propositivo 4-3-3 con una triade offensiva composta probabilmente da Dembélé, Goncalo Ramos e Mbappé.

Statistiche: l'ultimo bottino pieno del Milan contro il Paris Saint-Germain nella massima competizione europea per club risale al 19 aprile 1995, quando il Diavolo ebbe la meglio in casa col risultato di 2-0.

Milan, uscire dal pantano della quarta posizione

Stefano Pioli e il suo Milan militano al momento all'ultimo posto del gruppo F con due punti ottenuti in tre match e zero goal all'attivo. Bottino scoraggiante che spingerà il tecnico della squadra lombarda a provare a invertire il trend, magari proprio con la capolista del girone che all'andata si è imposta per 3-0. Per uscire dal pantano della quarta posizione Pioli potrebbe scegliere il 4-3-3, con Maignan a difesa dei pali. Calabria e Theo Hernandez saranno probabilmente i terzini rispettivamente destro e sinistro, mentre a far da scudo ci saranno Thiaw e Tomori. Cerniera di centrocampo rossonera che sarà formata probabilmente da Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders.

Pochi dubbi, infine, per la triade offensivo del Diavolo che avrà buone chance di vantare come titolari Leao, Giroud e Pulisic.

Psg, vincere per mettere un piede agli ottavi di finale

Luis Enrique e il suo Paris Saint-Germain saranno ben consci che battere nuovamente il Milan significherebbe mettere un tassello importante per l'approdo agli ottavi di finale di Champions League 23/24.

Per provare a replicare la vittoria del 3° turno del gruppo F, il tecnico ex Barcellona potrebbe optare per lo speculare 4-3-3 con Donnarumma come estremo difensore. Quartetto arretrato che dovrebbe essere formato dal primo minuto da Marquinhos e Skriniar al centro del reparto, con Lucas Hernandez e Hakimi che vestiranno il ruolo dei terzini.

Il centrocampo, invece, sarà probabilmente composto da Zaire-Emery, Ugarte e Vitinha, mentre in attacco i tre titolari saranno Mbappè, Dembelè e Goncalo Ramos.

Le probabili formazioni di Milan-Paris Saint-Germain:

Milan (4-3-3): Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Calabria, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

Psg (4-3-3): Donnarumma, Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha, Goncalo Ramos, Mbappè, Dembelè. Allenatore: Enrique.