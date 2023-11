La Juventus recentemente si è trovata al centro di un acceso dibattito a seguito del gol annullato a Kean in Juventus-Verona, match disputato due giornate fa, a causa di un presunto fallo su Faraoni. La discussione si è intensificata ulteriormente in seguito al comportamento di Faraoni dopo la decisione dell'arbitro. A valutare la situazione è stato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi nel programma televisivo Open Var nel quale il capo degli arbitri spiega l'utilizzo della tecnologia da parte degli arbitri nei match precedenti. Proprio l'episodio in Juventus-Verona è stato uno dei più chiacchierati, con Gianluca Rocchi che ha sottolineato la chiamata corretta della sala Var ma ha criticato l'atteggiamento di Faraoni, che ha evidenziato in maniera evidente il presunto fallo.

Il designatore Rocchi ha definito corretto l'intervento del Var nel presunto fallo Kean-Faraoni in Juventus-Verona

'Per noi è corretto l'intervento del Var ma quello che è successo dopo non che è ci faccia impazzire per essere chiari'. Queste le dichiarazioni di Gianluca Rocchi in Open Var in riferimento alla decisione di Faraoni di accentuare l'intervento di Kean qualche secondo dopo rispetto al reale fallo della punta. Il difensore del Verona ha accentuato il fallo gettandosi a terra e mettendosi le mani in volto.

Il designatore per la Serie A ha inoltre messo in guardia i calciatori sul rischio di comportamenti ingannevoli. Ha avvertito che tentativi di influenzare le decisioni degli arbitri con atteggiamenti contrari potrebbero essere interpretati come un tentativo di trarre in inganno e ha enfatizzato che ciò non è auspicabile.

Rocchi ha dichiarato che il Var osserva tutto e che non è necessario provare ad 'ingannare' gli arbitri per attirare l'attenzione della tecnologia. Il designatore ha aggiunto che da sportivo non ha apprezzato l'atteggiamento di Faraoni in Juventus-Verona.

Nello stesso match è stato annullato un secondo gol al giocatore della Juventus Moise Kean per un fuorigioco millimetrico, anche in questo caso l'episodio ha avuto molto clamore mediatico in merito al modo in cui viene utilizzata la tecnologia Var nel calcio.

Gli episodi controversi del Var

Nell'ultima giornata di campionato ha suscitato molto clamore mediatico il presunto fallo di Monterisi su Thuram in Inter-Frosinone. La valutazione del Var ha confermato la decisione dell'arbitro anche se suoi social sono arrivate molte critiche sul fatto che la punta francese abbia accentuato l'intervento cercando il contatto con il difensore del Frosinone.

In molti hanno criticato il Var anche perché la tecnologia dovrebbe evitare non solo gli episodi come il presunto fallo di Kean su Faraoni ma anche situazioni di falli accentuati come quello di Thuram.