Il calciatore della Juventus Kenan Yildiz ha recentemente rilasciato un'intervista alla Bild, svelando dettagli sulle sue origini e il suo entusiasmo per la sua crescita all'interno della squadre bianconera. Ha inoltre elogiato mister Massimiliano Allegri e il modo in cui lo sta aiutando a crescere come giocatore ma anche dal punto di vista umano. Ha poi aggiunto che è speciale giocare nella società in cui hanno militato i suoi modelli Roberto Baggio, Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero.

Il bianconero Kenan Yildiz ha parlato dei suoi modelli alla Juventus

"È speciale militare nella stessa società in cui hanno giocato dei miei modelli del passato come Baggio, Zidane e Del Piero", sono state queste le dichiarazioni di Kenan Yildiz alla testata tedesca Bild.

Il calciatore classe 2005 ha poi raccontato dei suoi inizi a livello calcistico: "Mia mamma è tedesca e mio papà turco, ma ho giocato per la Turchia fin dall’Under 17. Lasciare la Baviera è stato strano, ma la Juventus mi ha presentato il miglior progetto sportivo in assoluto e i dirigenti del Bayern si sono mossi con il mio entourage troppo tardi, per quanto fossero intenzionati a trattenermi".

Ha poi aggiunto: "Anche il mio italiano adesso è migliorato: capisco bene, ho anche iniziato a parlarlo.

Mia mamma conosce perfettamente la lingua: purtroppo non mi ha mai parlato in italiano quando ero piccolo, oggi mi avrebbe fatto comodo".

Dall'esperienza professionale nella Primavera della Juventus fino al passaggio in prima squadra

Kenan Yildiz ha poi condiviso alcuni dettagli del proprio percorso alla Juventus: "Ho cominciato con l’Under 19 per abituarmi al Paese, al gioco e alla lingua, poi ho disputato qualche partita in Next Gen e, in estate, mi hanno permesso di andare in tournée negli Stati Uniti con la prima squadra: è stato incredibile, perché ho iniziato a condividere gli allenamenti con giocatori, come Chiesa e Vlahovic, che prima ammiravo soltanto in televisione".

Gli elogi dell'allenatore Massimiliano Allegri

Il calciatore Kenan Yildiz ha poi evidenziato la propria gratitudine nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri: "Mi ha predetto un futuro brillante? Sentire quelle parole è stato un onore per me, mi ha fatto capire che sono sulla strada giusta per raggiungere i miei obiettivi: ho un ottimo rapporto con il mister, che è un grande allenatore e anche una grande persona".