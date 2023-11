Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni, ospite a Pressing di Italia 1, ha condiviso alcune considerazioni in previsione del match del 26 novembre fra Juventus e Inter che all'Allianz Stadium di Torino metterà di fronte la seconda e la prima in classifica del campionato italiano: bianconeri secondi a quota 29 punti, nerazzurri primi con 31.

Secondo il direttore del Corriere dello Sport la squadra di Inzaghi sarebbe superiore in tutti i reparti alla Juventus, ad eccezione del ruolo del portiere.

Zazzaroni: 'Il centrocampo della Juventus non le consente di giocare diversamente'

"L'Inter è più forte della Juventus in tutti i settori tranne il portiere. Il miglior attaccante in questo momento è Kean che ha fatto zero gol nelle ultime sei partite e la Juventus gioca così perché ha un centrocampo che non le consente di giocare diversamente" ha dichiarato Zazzaroni che ha poi rincarato la dose: "Gioca con Gatti, Rugani, Miretti, Kean e i migliori giocatori contro il Cagliari erano gli assenti, è una squadra da terzo, quarto posto. Vlahovic out? Kean attacca meglio la profondità, con i centrocampisti che hai devi giocare così Vlahovic è un finalizzatore ma non sa giocare spalle alle porta non è un momento psicologico buono".

"Inzaghi non si discute, parlo solo della differenza tecnica tra le due rose e chi non lo dice nega l'evidenza - ha proseguito Zazzeroni, assolutamente certo del divario tecnico esistente tra l'Inter e la Juventus ma anche tra l'Inter e tutte le altre - Per me nei tre settori l'Inter è più forte. Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro, ma la cifra tecnica dell'Inter è superiore a Milan e Juventus" ha concluso il direttore del Corriere dello Sport.

Massimo Mauro: 'Allegri gioca in contropiede perchè sa di essere più debole'

Sempre a Pressing, anche Massimo Mauro ha condiviso la propria opinione sul confronto Juventus-Inter evidenziando le lacune della compagine di Allegri e proponendo i nerazzurri come i favoriti alla vittoria del titolo: "L'Inter mi sembra molto più attrezzata anche nelle difficoltà e pur giocando male nei suoi giocatori migliori è più forte di tutte le squadre del campionato e della Juventus.

La squadra di Allegri necessita della sua difesa e di un grande contropiede per esprimersi al meglio. La strategia di Allegri è proprio questa perché sa di essere più debole, deve giocare così, è molto umile. Io credo che debba fare più contropiede per mettere Vlahovic nelle condizioni di segnare".