Nelle scorse ore l'opinionista televisivo Graziano Campi ironizzando sul proprio account X sugli episodi arbitrali che avrebbero favorito l'Inter, ha scatenato una serie di repliche al veleno provenienti da diversi tifosi nerazzurri. Anche il giornalista Massimo Pavan su Tuttojuve.com, ha sottolineato come la formazione piemontese sarebbe penalizzata maggiormente rispetto a quella lombarda per quanto concerne l'assegnazione dei cartellini gialli.

Juve, Campi attacca l'Inter: 'Gravina ha chiesto più rigore e infatti ne stanno concedendo uno a partita ai nerazzurri'

L'opinionista televisivo Graziano Campi si è fatto notare nelle scorse ore per un commento pubblicato sul proprio account X dedicato all'Inter e agli episodi arbitrali che avrebbero visto i nerazzurri favoriti: "Quando hanno processato la Juventus, i tifosi bianconeri hanno protestato facendo un parallelo coi bilanci dell'Inter. Gravina, integerrimo, ha promesso più "rigore". E infatti gliene sta dando uno a partita. E con questo chiudiamo, pacatamente, qualsiasi sterile polemica". Un messaggio, quello scritto da Campi, che come prevedibile ha scatenato diverse repliche degli utenti di X: tra i post in risposta si legge un tifoso affermare: "La procura di Roma ha ipotizzato che anche il bilancio dell'anno successivo a quello indagato sia falso.

L'Inter non ha mai fatto falso in bilancio. L'Inter non è mai stato accusata di questo" o ancora: "Gravina chi? Quello del brand da tutelare? Una persona normale si scandalizzerebbe e chiederebbe onestà e giustizia anche alla propria società, ma evidentemente quando si è abituati poi tutto appare normale, ma non lo è di certo".

Tra i messaggi ovviamente, spiccano le repliche dei tifosi interisti stizziti dall'ironia utilizzata da Campi: "Non fosse per Gravina, la Juventus ora sarebbe radiata e retrocessa. Ringraziate, che solo per merito suo se avete ancora una squadra in A" dice un tifoso, trovando il consenso di un altro supporter nerazzurro: "Il vostro grande problema sapete qual’è?

A casa vostra non avete gli specchi, perché? Perché guardarsi allo specchio sapendo di avere la coscienza sporca non è per tutti, quindi continuate così".

Pavan: 'Non è normale che la Juventus avrà 4-5 diffidati mentre l'Inter uno solo'

Anche il giornalista Massimo Pavan su Tuttojuve.com ha parlato di una disparità di giudizio arbitrale che ci sarebbe tra Juventus ed Inter, soffermandosi sul dato dei cartellini gialli: "Nelle prossime settimane la Juventus arriverà ad avere anche 4-5 giocatori diffidati contro uno solo dell'Inter, è normale? A prima vista potrebbe sembrare di si, visto che l'Inter facendo più gioco in attacco della Juventus dovrebbe commettere meno falli, ma questo non giustifica dei numeri in cui i bianconeri ricevono il doppio dei cartellini in confronto all'Inter". Pavan ha infine concluso il suo pensiero, sottolineando come la situazione dei gialli sia peggiorata dall'ultimo confronto diretto giocato e pareggiato per 1 a 1 da Juventus ed Inter.