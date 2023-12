Nelle scorse ore l'ex allenatore Fabio Capello ha scritto sulla Gazzetta dello Sport del confronto tra Juventus ed Inter, sottolineando come i bianconeri quest'anno abbiano mostrato un atteggiamento che non si vedeva da anni alla Continassa. Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio ha detto la propria opinione sul dualismo tra le due prime in classifica, evidenziando come siano i nerazzurri ad avere maggiori pressioni rispetto agli uomini di Massimiliano Allegri.

Capello: 'Allegri ha tra le mani una Juventus con convinzione ma la favorita per lo scudetto resta l'Inter'

L'ex allenatore di calcio Fabio Capello ha scritto un editoriale pubblicato sulle pagine della Gazzetta dello Sport, concentrandosi sul dualismo tra Juventus ed Inter: "Nella Juve ho visto di recente una convinzione che prima non c’era. I giocatori sanno cosa vogliono e come fare per ottenerlo. Così oggi Max ha tra le mani una squadra che ha acquisito personalità e questo fa tutta la differenza del mondo. Certo, l’Inter resta comunque la favorita per la vittoria del campionato". Capello si è poi focalizzato sulla partita che dovrà affrontare questa sera la Juventus con il Genoa, sottolineando come l'eventuale vittoria a Marassi degli uomini di Allegri potrebbe mettere ulteriore pressione sull'Inter.

Secondo Capello, comunque i bianconeri dovrebbero prestare particolare attenzione alla formazione guidata da Alberto Gilardino, che malgrado una classifica non eccezionale, rappresenterebbero un ostacolo complicato da superare. L'ex allenatore ha poi scritto del Milan, evidenziando come la partita vinta dai rossoneri a Newcastle abbia mostrato una squadra in ripresa, soprattutto nell'ultima parte del match.

Stando alle parole di Capello, col Monza la formazione guidata da Pioli dovrà mostrare di saper affrontare un rivale che fa del palleggio e del gioco offensivo due delle armi più pericolose del proprio arsenale.

Impallomeni: 'I nerazzurri hanno maggiori pressioni perché costretti a vincere'

Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio ha parlato del dualismo tra Juventus ed Inter, concentrandosi sulle trasferte che entrambe le formazioni dovranno effettuare in questa giornata: "Due trasferte impegnative per Inter e Juve.

Potrebbe accadere qualcosa ma si andrà avanti. E' una guerra anche di nervi, di motivazioni, ma anche pressioni forti per l'Inter, che è condannata a vincere rispetto alla Juve. Vedremo se sarà ancora duello o triello, perché non escludo del tutto ancora il Milan". Impallomeni, parlando poi della Roma ha sottolineato come la formazione di José Mourinho sia riuscita a qualificarsi al turno successivo di Europa League, dove al contrario dello scorso anno, troverà molti più avversari temibili.