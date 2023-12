Gli ultimi giorni del 2023 saranno di riposo per la squadra del Crotone, che riprenderà gli allenamenti dal 2 gennaio 2024. L'anno solare si è concluso per i rossoblù con la sconfitta (0-1) casalinga nella 19^ giornata contro l'Avellino all'Ezio Scida. Un boccone amaro per il Crotone di Lamberto Zauli, ha ha terminato il girone d'andata al sesto posto in classifica, in zona play-off, con 32 punti.

In vista di gennaio a quanto pare la dirigenza rossoblù è intenzionata a intervenire sul mercato. In entrata la voce che circola è quella legata all'imminente arrivo di un difensore centrale, in uscita ci sarà da piazzare alcuni esuberi della rosa come Manuel Nicoletti e Paolo Branduani.

Gli squali torneranno in campo domenica 7 gennaio per il match casalingo contro il Catania.

L'anno solare del Crotone non si è concluso nel migliore dei modi. Dopo 10 risultati utili consecutivi (frutto di sei vittorie e quattro pareggi), l'ultima giornata del girone d'andata è stata amara per i tifosi calabresi. Gli squali sono stati battuti dall'Avellino all'Ezio Scida (0-1), con una rete siglata nella prima frazione di gioco dall'attaccante irpino Cosimo Patierno. Per il Crotone il girone d'andata si è così concluso al sesto posizione in classifica, in piena zona Play-Off ma con un ritardo ampio dalla capolista Juve Stabia, distante ormai ben 10 punti.

Nella rosa crotonese si sono messi in evidenza nella prima parte di stagione in particolare due attaccanti: Guido Gomez e Marco Tumminello. Schierati in tandem offensivo, i due calciatori hanno realizzato complessivamente 19 reti stagionali, di cui 17 in campionato e 2 in Coppa Italia.

Intanto si pensa al mercato

Nei primi giorni di gennaio, con la riapertura ufficiale del calciomercato, la società rossoblù sarà chiamata a effettuare alcuni correttivi alla rosa.

La principale indiziata è la difesa, reparto in cui la coperta è sembrata corta a causa di infortuni e squalifiche. Il Crotone dovrà comunque operare anche su alcune uscite, magari mandando a giocare alcuni calciatori che hanno trovato poco spazio. Tra questi il difensore Manuel Nicoletti e il portiere Paolo Branduani, rimasti fuori rosa. In uscita potrebbe esserci anche il centrocampista Luis Rojas, che intanto negli ultimi giorni ha risposto alla convocazione della selezione nazionale U23 del Cile.