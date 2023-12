Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Romelu Lukaku può tornare nei radar della Juventus, quando il prestito con la Roma terminerà e il centravanti belga rientrerà al Chelsea. In alternativa, i bianconeri valuterebbero i profili più giovani di Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna del quale proprio nelle scorse ore ha parlato alla Gazzetta dello Sport il dirigente rossoblù Marco Di Vaio. Queste piste di mercato potrebbero essere battute in particolare in caso di cessione di Dusan Vlahovic.

Juve, il nome di Romelu Lukaku può tornare di moda per i bianconeri nella prossima estate

Nello scorso mese di luglio ha tenuto banco il tormentone Romelu Lukaku e secondo alcune ipotesi di Tuttosport il belga può a sorpresa tornare un nome spendibile per la Juventus nella prossima estate.

Conclusa la stagione con i giallorossi, Lukaku dovrebbe rientrare a Londra, dove i "Blues" avrebbero già fissato il prezzo della sua futura cessione per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una somma troppo elevata per la Roma, visti i rigidi paletti dettati dal Fair Play finanziario.

La Juventus, che da giugno dovrà fare i conti con un contratto di Dusan Vlahovic che diventerà sempre più oneroso (e che potrebbe indurre a cedere il serbo), starebbe dunque pensando a Lukaku per diversi motivi.

Il primo sarebbe quello economico: il bomber da Anversa infatti costerebbe decisamente meno in termini di stipendi rispetto all'attuale numero 9 bianconero. Inoltre tatticamente Lukaku rappresenterebbe il prototipo perfetto dell'attaccante richiesto da Massimiliano Allegri: il belga infatti si adatterebbe alla perfezione nel 3-5-2, garantendo un gioco di sponda più efficace rispetto a quello che riesce a fornire Vlahovic.

La pista Boniface

La Juventus valuterebbe anche delle alternative tra cui spunterebbe il nome di Victor Boniface, centravanti del Bayer Leverkusen che a oggi avrebbe una valutazione vicina ai 40 milioni di euro. Una cifra che - in caso di qualificazione alla prossima Champions League - i bianconeri possono anche decidere di investire per il giocatore nigeriano di 23 anni, il quale in Bundesliga è già riuscito ad andare in doppia cifra sul piano realizzativo nel solo girone di andata.

Di Vaio parla del futuro di Zirkzee: 'Nessuna chiamata per lui ma comunque non risponderemmo'

La Juventus valuterebbe anche altri nomi per rinforzare l'attacco in estate e tra questi ci sarebbe quello di Joshua Zirkzee, olandese classe 2001 del Bologna.

Proprio in questi giorni dirigente dei felsinei Marco Di Vaio alla Gazzetta ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro dell'olandese: "Zirkzee? Nessuna telefonata. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico. La clausola? Vale solo per il Bayern Monaco, articolata. Per gli altri club il prezzo è libero".