In una recente intervista di Tuttojuve a Angelo Di Livio, l'ex giocatore della Juventus ha parlato delle ambizioni della squadra bianconera ma anche del mercato di gennaio ed eventualmente quello estivo, suggerendo l'acquisto di Rodrigo De Paul e il ritorno a Torino dalla prossima stagione di Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone.

Angelo di Livio ha parlato dell'esigenza di migliorare la rosa nel mercato di gennaio

Una delle prime domande ha riguardato la preferenza di Di Livio fra la Juventus attuale, cinica e compatta, e quella di inizio stagione, più manovriera e brillante nel gioco.

L'ex calciatore ha elogiato l'impegno e la dedizione attuali dei giocatori, sottolineando che la loro determinazione è ben apprezzata dai tifosi. Ha tuttavia espresso l'auspicio di migliorare ulteriormente la rosa. A tal riguardo sul mercato di gennaio ha dichiarato: "Per me a centrocampo serve un giocatore di qualità, De Paul andrebbe benissimo e mi è sempre piaciuto per la sua gamba, forza e fantasia. E' quel che serve alla Juventus"

Gli obiettivi stagionali della Juventus

Sul tema degli obiettivi dichiarati, c'è stata una discussione sulla discrepanza tra le aspirazioni della dirigenza e dell'allenatore, che mirano al piazzamento nelle prime quattro, e la convinzione dei giocatori nello scudetto.

Di Livio ha rivelato di non credere molto alle dichiarazioni pubbliche, ma ha sottolineato che la società bianconera essendo un club importante dovrebbe puntare a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La questione sulla forza dell'Inter rispetto alla Juventus in chiave scudetto è stata affrontata con obiettività da Di Livio.

Ha riconosciuto l'Inter come una squadra di qualità con diverse alternative in panchina, ritenendo che ciò potrebbe fare la differenza nel lungo periodo.

L'ex giocatore della Juve ha parlato anche dei giovani in prestito al Frosinone come Soulé e Kaio Jorge

"Soulè sta facendo davvero molto bene, a fine anno la Juve lo dovrà riportare a casa".

Queste le dichiarazioni di Di Livio in riferimento al centrocampista offensivo attualmente in prestito al Frosinone. Sull'argomento c'è da dire che diverse fonti confermano l'interesse di società inglesi per Soulé, pronte a spendere 30 milioni di euro per il centrocampista argentino. L'ex centrocampista ha elogiato anche Kaio Jorge, anche se a sua detta deve ancora migliorare per ritornare utile alla Juventus.

Per quanto riguarda invece il futuro professionale di due giovani nella rosa della Juventus come Kenan Yildiz e Dean Huijsen, Di Livio ha dichiarato: "Quando i giovani non trovano molto spazio, è giusto lasciarli partire per andare a fare una nuova esperienza".