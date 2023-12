Andrea Cambiaso è sempre più protagonista nella stagione della Juventus, anche a causa degli infortuni di De Sciglio (rientrerà ad inizio 2024) e di Weah. La sua crescita lo ha portato ad avere una valutazione di mercato di almeno 25 milioni di euro: sarebbe questa la richiesta della Juve per un'eventuale cessione del laterale, che intanto avrebbe degli estimatori in Inghilterra.

Cambiaso piace in Inghilterra: può partire solo con un'offerta da 25 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato diversi giocatori della Juventus sono seguiti da parte di alcune società inglesi, fra questi ci sarebbe anche Andrea Cambiaso, autore di 14 match disputati fino ad adesso in Serie A con un gol segnato e 5 assist.

Massimiliano Allegri ad inizio stagione lo ha schierato da laterale di fascia sinistra, ma nelle ultime settimane anche sulla fascia destra: un'intelligenza tattica e duttilità particolarmente gradita dal tecnico livornese che vorrebbe la conferma del giocatore.

Al momento, secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, nessun giocatore bianconero è incedibile in caso di offerte congrue. In particolare Cambiaso può partire solo per eventuali offerte da 25 milioni di euro. Al momento comunque non sono arrivate proposte concrete per il cartellino del laterale, anche se dall'Inghilterra diverse società starebbero valutando da vicino il giocatore ex Genoa, che intanto a novembre il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti ha deciso di convocare per la prima volta in occasione dei recenti impegni degli azzurri.

Al momento è comunque difficile ipotizzare una partenza di Cambiaso, pare eventualmente invece più probabile una cessione di Samuel Iling-Junior, che Allegri sta utilizzando con il contagocce in questa prima parte di stagione: il Tottenham e l'Olympique Marsiglia sembrano essere interessate al centrocampista inglese.

Un punto sulla carriera di Cambiaso

La carriera di Cambiaso è partita dalla Primavera del Genoa e proseguita con vari prestiti prestiti in società come l'Albissola, il Savona, l'Alessandria e l'Empoli. Poi ha fatto al ritorno al Genoa, con una stagione da protagonista nel 2021-2022, nonostante la retrocessione in Serie B della squadra ligure, fino all'approdo alla Juventus nell'estate 2022. La società bianconera lo aveva poi ceduto in prestito al Bologna nel 2022-2023 per poi farlo ritornare nella squadra bianconera da protagonista nello scorso luglio.