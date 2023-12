Il confronto avvenuto tra Massimiliano Allegri e l'arbitro Davide Massa negli spogliatoi dopo Genoa-Juventus ha avuto come conseguenza la decisione del giudice sportivo di comminare un’ammenda da 10.000 euro all’allenatore bianconero. La sanzione è scattata in seguito alle proteste del tecnico livornese in merito all’operato del Var. Allegri è stato anche ammonito e dunque va in diffida e in caso di ammonizione nelle prossime partite l’allenatore sarà squalificato.

I fatti accaduti negli spogliatoi

Secondo quanto è emerso in queste ore, venerdì sera dopo la partita Massimiliano Allegri ha imboccato il tunnel di Marassi per andare direttamente nello spogliatoio dell'arbitro Davide Massa dove si è lamentato per il mancato intervento del Var Fabbri in occasione del fallo di mano non sanzionato a Mattia Bani.

Come rivelato da Tuttosport, in tale circostanza Allegri ha ricordato a Massa anche tutti i torti che sono stati fatti in passato alla Juventus e soprattutto si è lamentato per la poca uniformità di giudizio tra le squadre.

Intanto in queste ore il giudice sportivo ha comunicato anche alcune sanzioni per alcuni giocatori della Juventus: anche capitan Danilo entra in diffida. Nessun rischio, invece, per Weston McKennie e Arek Milik che hanno rimediato rispettivamente la terza e la seconda sanzione stagionale.

Allegri difende la sua Juventus

Massimiliano Allegri non è un allenatore solito a scenate in tv per protestare in merito alle scelte arbitrali e raramente è andato davanti ai media a fare recriminazioni.

Al tempo stesso Allegri, però, è fortemente legato alla sua squadra e cerca comunque di difenderla

In questi mesi il tecnico ha ricompattato il gruppo bianconero dopo le difficoltà dello scorso campionato e adesso la Juventus è in piena lotta per lo scudetto. Per questo motivo, Allegri non vuole alibi e distrazioni: pretende che i suoi uomini rimangano concentrati sul campo.

Adesso c’è un girone d’andata da chiudere al meglio per poter rimanere in lotta anche nel rush finale della stagione: peraltro Allegri sa che a primavera non disputare le coppe può essere un vantaggio, visto che avere un solo impegno alla settimana consente una migliore gestione delle energie.

Un paragone con la stagione 2011-2012

I bianconeri non sono i favoriti per lo scudetto, ma non lo erano neanche nel campionato 2011/2012, quando il Milan (allora allenato proprio da Allegri) sulla carta aveva un organico più attrezzato rispetto alla squadra bianconera di Antonio Conte. Eppure in quella stagione la Juventus riuscì a ribaltare il pronostico vincendo il tricolore, sfruttando anche il fatto di non giocare le coppe europee, esattamente come sta accadendo quest'anno.