Il pericoloso fallo commesso da Ruslan Malinovskyi ai danni di Kenan Yildiz in Genoa - Juventus di venerdì sera continua a tenere banco sui social e non solo.

Secondo diversi addetti ai lavori l’ex Atalanta andava espulso per aver colpito il ragazzo classe 2005 con il piede a martello ma sul web il focus si è spostato anche su un altro brutto gesto compiuto da Malinovskyi ai danni di Yildiz, dato che dopo averlo colpito l'ucraino gli ha anche gridato in faccia, come a dire 'alzati non ti ho fatto niente'.

Le immagini stanno facendo il giro dei social dove stanno piovendo diverse critiche nei confronti dello stesso Malinovskyi: “Questo è vergognoso e pure un antisportivo, indecente”.

Tifosi dalla parte di Yildiz

Se Yildiz avesse avuto il piede piantato a terra avrebbe potuto rompersi tibia e perone. Fortunatamente per lui, il turco aveva la gamba staccata dal terreno e questo ha preservato la sua incolumità.

“Che brutta pagina di calcio. La reazione ancora più vergognosa del fallo, se possibile. È andata di lusso che Yildiz non si sia fatto nulla e non abbia a sua volta reagito alla provocazione. A dispetto della giovane età, si è dimostrato più maturo e intelligente dell’avversario” ha scritto sui social qualcuno mostrando il momento in cui il calciatore del Genoa urla in faccia all'ex Bayern Monaco.

Il gesto antisportivo e gratuito in cui è incappato Malinovskyi fa seguito ad un altrettante grave gesto avvenuto contro i calciatori della Juventus in campo, ovvero sia l’esultanza irridente di Roberto Gagliardini nei confronti di Adrien Rabiot in Monza vs Juventus in occasione del gol del pareggio di Carboni.

Anche in quel caso Rabiot non ha reagito e alla fine un minuto dopo ha fornito l'assist a Gatti utile a rimettere per i bianconeri le cose a posto.

Che brutta pagina di calcio. La reazione ancora più vergognosa del fallo, se possibile. È andata di lusso che Yildiz non si sia fatto nulla e non abbia a sua volta reagito alla provocazione. A dispetto della giovane età, si è dimostrato più maturo e intelligente dell’avversario. pic.twitter.com/mWZOlg36nv — Nicole Tosi (@TosiNicole) December 16, 2023

Yildiz talento bianconero

Nelle prossime settimane Kenan Yildiz potrà trovare più spazio nella Juventus complice il fatto che Moise Kean resterà fermo ai box per 3/4 settimane.

La Juventus avrà di fronte a sé diverse partite con i bianconeri chiamati a giocare anche la Coppa Italia negli ottavi contro la Salernitana. Dato il solo Milik in panchina, è possibile che il talento turco trovi più spazio del recente periodo mettendo in mostra quelle qualità che Massimiliano Allegri non manca mai occasione di decantare.

Proprio nelle ultime settimane si è molto parlato di un possibile interesse del Liverpool, che per il turco sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro.