Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha rivelato su Sportitalia.com come la Juventus seguirebbe per la prossima estate Lewis Ferguson del Bologna, nonché Thiago Motta e Joshua Zirkee. Il club bianconero inoltre a gennaio potrebbe tentare il colpo Rayan Cherki, fantasista del Lione valutato 20 milioni di euro.

Juve, Pedullà: 'I bianconeri hanno messo gli occhi addosso al centrocampista del Bologna Ferguson'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha dedicato un editoriale su Sportitalia.com alla Juventus ed a quello che sarebbe uno degli obiettivi di Calciomercato dei bianconeri, il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson: "Lewis Ferguson non è più un ragazzino, la prossima estate compirà 25 anni, ma ha una qualità straordinaria.

Ci sono due gol che sintetizzano le sue doti, quelli segnati a Lazio e Atalanta: tempistiche diverse, l’inserimento e il colpo di testa, ulteriore conferma della sua classe. Sì, la Juve gli ha messo gli occhi addosso e saremmo inattendibili se dicessimo che non è da Juve"

Pedullà ha poi aggiunto su questo discorso che la Juventus potrebbe puntare seriamente su Ferguson nella prossima estate, quando anche il ruolo del tecnico dovrebbe essere messo in discussione. Secondo il giornalista infatti, i massimi dirigenti della società bianconera starebbero pensando a Thiago Motta come erede di Massimiliano Allegri e con lui da Bologna potrebbe arrivare anche Joshua Zirkzee, centravanti olandese che sta catturando l'attenzione di numerosi club sparsi in Europa.

Juventus, occhi su Cherki, centrocampista in uscita dal Lione che piacerebbe anche al Napoli

La Juventus, oltre a Ferguson, penserebbe anche a Rayan Cherki per rinforzare il centrocampo: il fantasista in scadenza di contratto con il Lione nel 2024, potrebbe dunque essere ceduto dalla società francese per il mercato invernale ad una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Una somma piuttosto bassa se paragonata al talento del calciatore transalpino, ma di cui la Juventus potrebbe disporre solo con una cessione di un proprio calciatore. Il nome in uscita dalla Continassa risulterebbe sempre quello di Samuel Iling-Junior, esterno di fascia sul quale però le voci di mercato si sarebbero attenuate.

Come giocherebbe la Juventus con Ferguson e Cherki

La Juventus, nel caso in cui arricchisse il proprio centrocampo con Cherki a gennaio e Ferguson a giugno, potrebbe cambiare radicalmente il proprio assetto tattico, passando da un guardingo 3-5-2 ad uno spregiudicato 4-2-3-1. Nel caso specifico, Ferguson andrebbe a ricoprire la posizione da mediano tutto campista, un ruolo molto dispendioso ma che lo scozzese potrebbe interpretare alla perfezione. Cherki invece, si posizionerebbe come trequartista alle spalle di una prima punta, con accanto due ali come Chiesa sulla destra ed uno tra Cambiaso e Kostic sulla sinistra.